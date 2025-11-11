Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
En medio de las graves inundaciones bonaerenses con más de 5 millones de hectáreas bajo el agua y pérdidas estimadas en 2.400 millones de dólares, desde el gobierno de Axel Kicillof volvieron a reclamar a la Nación que ejecute los recursos disponibles para avanzar con la cuarta etapa de la obra de la cuenca del río Salado.
“El dinero para realizar las tareas de dragado está, lo que falta es decisión política”, dijo ayer el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien le sugirió a la Rosada que utilice fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro, que están subejecutados.
El funcionario explicó en conferencia de prensa que las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, se paralizaron los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4. “Se discontinuó en diciembre de 2023 y se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde”, añadió.
En ese sentido, reconoció que hay una etapa 5 que le corresponde a la Provincia, que ya cuenta con fondos comprometidos del un organismo internacional. Pero su inicio dependerá de que el gobierno de Milei termine la parte que le corresponde y que, según dijo Patricia Bullrich, está en agenda finalizar. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.
