Información General

Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?

11 de Noviembre de 2025 | 08:12

Los choferes de al menos siete líneas de colectivos decidieron llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de los sueldos correspondientes.

La decisión fue tomada a las 18 del lunes tras una asamblea que realizaron los trabajadores en la terminal ubicada en avenida 14 y Camino General Belgrano, en Berazategui y la medida de fuerza afecta a las líneas de la empresa MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

En este sentido, si bien la medida de fuerza alcanzaba a la vecina ciudad de Berazategui no tenía impacto en el Gran La Plata.

La situación se originó el viernes pasado, cuando los choferes llevaron a cabo una retención de tareas reclamando el cobro en tiempo y forma, mientras que durante el fin de semana no hubo circulación de unidades en ninguno de los ramales alcanzados.

En tanto, el domingo por la noche se había comunicado a través de un mensaje en la red social X la vuelta del servicio desde las 00 del lunes, pero al no haber novedades en el pago, los choferes resolvieron continuar con la protesta.

Desde el sector sindical advierten que el paro se mantendrá hasta que los haberes se acrediten, generando un fuerte impacto para usuarios, estudiantes y trabajadores que dependen de estas líneas para movilizarse en el sur del conurbano.
 

