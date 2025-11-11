Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En la unlp

Inscriben para aprender múltiples oficios

Inscriben para aprender múltiples oficios
11 de Noviembre de 2025 | 01:21
Edición impresa

Hasta el 12 de diciembre se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata, una herramienta de capacitación inclusiva e innovadora, para los interesados en aprender y perfeccionarse en alguno de los oficios y que cuentan con rápida salida laboral. El inicio del ciclo lectivo está previsto para la segunda quincena de marzo.

Con una oferta de 13 cursos bajo una propuesta pedagógica bimodal que posibilita dos opciones de cursadas. Una cursada de modalidad presencial que funcionará en el Edificio de Políticas Sociales ubicado en calle 60 y 130 Berisso destinado a personas que residan en La Plata, Berisso y Ensenada (excepto en el caso de Gestión de Emprendimientos que se dictara en la Facultad de Ciencias Económicas) y otra cursada de modalidad virtual a distancia a la que accederás a las clases en vivo o grabadas en el entorno virtual de la Escuela desde cualquier punto del país.

Según se informó, en ambos casos se requerirá la complementación con actividades y recursos en Aulas Web Oficios de la Universidad Nacional de La Plata para la aprobación de los trayectos.

LOS CURSOS

La propuesta bimodal incluye los siguientes trayectos formativos: refrigeración; soldadura; electricidad de inmuebles; auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas; representación gráfica digital; auxiliar en seguridad e higiene industrial; gestión de emprendimientos; cocina; cocina saludable; pastelería; diseño textil; moldería y carpintería general.

Aquellas personas interesadas deberán preinscribirse en forma digital según la modalidad que elijan y confirmar la inscripción durante febrero o marzo de 2026. Para ello se los contactará desde la Escuela a la casilla de mail que hayan informado en la planilla de preinscripción.

SIN ESTUDIOS PREVIOS

Estas propuestas de capacitación gratuitas no requieren estudios previos y apuntan a la consolidación de la línea de Formación Profesional de la UNLP brindando capacitación de calidad para aquellas personas que elijan estudiar un oficio en esta casa de altos estudios.

En el formulario, encontrarán información relevante y detallada de la propuesta. Leer con atención antes de completarlos, conservando la confirmación de tu carga de datos y el mail de recepción para facilitar el contacto en febrero.

 

