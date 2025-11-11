Inscriben para aprender múltiples oficios

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hasta el 12 de diciembre se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata, una herramienta de capacitación inclusiva e innovadora, para los interesados en aprender y perfeccionarse en alguno de los oficios y que cuentan con rápida salida laboral. El inicio del ciclo lectivo está previsto para la segunda quincena de marzo.
Con una oferta de 13 cursos bajo una propuesta pedagógica bimodal que posibilita dos opciones de cursadas. Una cursada de modalidad presencial que funcionará en el Edificio de Políticas Sociales ubicado en calle 60 y 130 Berisso destinado a personas que residan en La Plata, Berisso y Ensenada (excepto en el caso de Gestión de Emprendimientos que se dictara en la Facultad de Ciencias Económicas) y otra cursada de modalidad virtual a distancia a la que accederás a las clases en vivo o grabadas en el entorno virtual de la Escuela desde cualquier punto del país.
Según se informó, en ambos casos se requerirá la complementación con actividades y recursos en Aulas Web Oficios de la Universidad Nacional de La Plata para la aprobación de los trayectos.
La propuesta bimodal incluye los siguientes trayectos formativos: refrigeración; soldadura; electricidad de inmuebles; auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas; representación gráfica digital; auxiliar en seguridad e higiene industrial; gestión de emprendimientos; cocina; cocina saludable; pastelería; diseño textil; moldería y carpintería general.
Aquellas personas interesadas deberán preinscribirse en forma digital según la modalidad que elijan y confirmar la inscripción durante febrero o marzo de 2026. Para ello se los contactará desde la Escuela a la casilla de mail que hayan informado en la planilla de preinscripción.
Estas propuestas de capacitación gratuitas no requieren estudios previos y apuntan a la consolidación de la línea de Formación Profesional de la UNLP brindando capacitación de calidad para aquellas personas que elijan estudiar un oficio en esta casa de altos estudios.
LE PUEDE INTERESAR
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
En el formulario, encontrarán información relevante y detallada de la propuesta. Leer con atención antes de completarlos, conservando la confirmación de tu carga de datos y el mail de recepción para facilitar el contacto en febrero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí