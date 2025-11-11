Nación empezó en la búsqueda de consenso con gobernadores

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, empezaron a recibir ayer a un grupo de gobernadores para tratar de consensuar las reformas que el Ejecutivo impulsará en el Congreso y conseguir apoyo para el Presupuesto 2026.

Son encuentros que se desarrollan en la antesala de una gira por el país que Santilli está organizando para fortalecer el vínculo con los aliados y que ya tiene su primer destino definido.

Ayer, el primero en llegar a la Casa Rosada tipo 15 horas fue el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. Se dirigió a la oficina que antes era ocupada por Guillermo Francos, un despacho que históricamente perteneció al ministro del Interior pero ahora vuelve a quedar en manos de la Jefatura de Gabinete tras la designación de Adorni, quien decidió mantener el lugar de su antecesor.

“Pudimos tener una charla muy amena. Hablamos de diferentes temas en general. Por supuesto, de aquello que tiene que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la República Argentina; estoy hablando de la reforma laboral, la fiscal, la impositiva y, además, también el nuevo Código Penal. Pero además, también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción, en este caso la provincia de San Juan”, destacó Orrego a la salida.

Al respecto, comentó que se debatió “el tema del decreto reglamentario o lo que vaya a ser una nueva ley de glaciares, a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”.

“Creo que para todo aquel que le toca gobernar, es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca un camino y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias”, agregó. Y anticipó que “va a acompañar” el proyecto que presentó el gobierno. “Cada vez estoy más convencido de que el mejor aliado de un Presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa”, cerró.

Un crítico

Después del sanjuanino, los mismos funcionarios recibieron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los más críticos de la gestión libertaria. Las autoridades nacionales consideran que se puede conversar con él a pesar de las diferencias.

Al cabo del encuentro, el cordobés adelantó que podría acompañar las medidas que impulsará Milei, aunque bajo la condición de que se acuerden los detalles de cada una de las iniciativas.

Por ejemplo, sobre el Presupuesto sostuvo que “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, pero teniendo en cuenta que “el país va a crecer y confiando también en que la inflación va a seguir a la baja”.

En las próximas semanas, Santilli tiene en carpeta mantener encuentros con al menos 10 de los 20 mandatarios provinciales que a finales de octubre estuvieron en el cónclave con el Presidente, cuando todavía en su lugar seguía Lisandro Catalán.

“En el marco de la coparticipación, las charlas se establecían entre Catalán y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Desde que asumió funciones, Diego nunca se reunió con Caputo, que estuvo en el exterior por distintos compromisos. Es por eso que en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta de cara a las reuniones con gobernadores“, explican fuentes del gobierno.

Jura y gira

Trascendió que Santilli -que hoy asume el cargo de ministro del Interior- está planeando una serie de viajes para visitar a aliados en sus propios distritos, como muestra de agradecimiento por el respaldo en las últimas elecciones.

La primera de estas actividades sería en Entre Ríos, luego de su jura formal, donde se encontraría con Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores de origen macrista con los que La Libertad Avanza firmó un acuerdo electoral para octubre pasado.

Santilli también tiene en agenda una reunión con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien le viene reclamando a la Nación financiamiento para obras en su provincia. Sería el jueves. Los siguientes destinos, en el marco de la mencionada gira, serían Mendoza, donde se entrevistará con Alfredo Cornejo; Chaco, para ver a Leandro Zdero, y San Luis, donde dialogará con Claudio Poggi.

Asimismo, planea compartir alguna actividad o una conversación privada con Jorge Macri. Con el jefe de Gobierno porteño tiene una relación de larga data porque ambos pertenecen al PRO. Pero el alcalde está alejado de la Rosada desde mayo pasado, cuando los violetas le disputaron la elección local. Eso, más allá de la alianza que sí sellaron para el comicio nacional de octubre. Imposición, sobre todo, de su primo Mauricio.