Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Política y Economía |¿Discutirá la coparticipación?

Nación empezó en la búsqueda de consenso con gobernadores

Ayer pasaron por la Rosada el sanjuanino Orrego y el cordobés Llaryora, que pidió modificaciones en el Presupuesto de 2026

11 de Noviembre de 2025 | 01:26
Edición impresa

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, empezaron a recibir ayer a un grupo de gobernadores para tratar de consensuar las reformas que el Ejecutivo impulsará en el Congreso y conseguir apoyo para el Presupuesto 2026.

Son encuentros que se desarrollan en la antesala de una gira por el país que Santilli está organizando para fortalecer el vínculo con los aliados y que ya tiene su primer destino definido.

Ayer, el primero en llegar a la Casa Rosada tipo 15 horas fue el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. Se dirigió a la oficina que antes era ocupada por Guillermo Francos, un despacho que históricamente perteneció al ministro del Interior pero ahora vuelve a quedar en manos de la Jefatura de Gabinete tras la designación de Adorni, quien decidió mantener el lugar de su antecesor.

“Pudimos tener una charla muy amena. Hablamos de diferentes temas en general. Por supuesto, de aquello que tiene que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la República Argentina; estoy hablando de la reforma laboral, la fiscal, la impositiva y, además, también el nuevo Código Penal. Pero además, también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción, en este caso la provincia de San Juan”, destacó Orrego a la salida.

Al respecto, comentó que se debatió “el tema del decreto reglamentario o lo que vaya a ser una nueva ley de glaciares, a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”.

“Creo que para todo aquel que le toca gobernar, es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca un camino y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias”, agregó. Y anticipó que “va a acompañar” el proyecto que presentó el gobierno. “Cada vez estoy más convencido de que el mejor aliado de un Presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa”, cerró.

LE PUEDE INTERESAR

Reunión clave por la deuda de Nación a CABA

LE PUEDE INTERESAR

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell

Un crítico

Después del sanjuanino, los mismos funcionarios recibieron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los más críticos de la gestión libertaria. Las autoridades nacionales consideran que se puede conversar con él a pesar de las diferencias.

Al cabo del encuentro, el cordobés adelantó que podría acompañar las medidas que impulsará Milei, aunque bajo la condición de que se acuerden los detalles de cada una de las iniciativas.

Por ejemplo, sobre el Presupuesto sostuvo que “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, pero teniendo en cuenta que “el país va a crecer y confiando también en que la inflación va a seguir a la baja”.

En las próximas semanas, Santilli tiene en carpeta mantener encuentros con al menos 10 de los 20 mandatarios provinciales que a finales de octubre estuvieron en el cónclave con el Presidente, cuando todavía en su lugar seguía Lisandro Catalán.

“En el marco de la coparticipación, las charlas se establecían entre Catalán y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Desde que asumió funciones, Diego nunca se reunió con Caputo, que estuvo en el exterior por distintos compromisos. Es por eso que en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta de cara a las reuniones con gobernadores“, explican fuentes del gobierno.

Jura y gira

Trascendió que Santilli -que hoy asume el cargo de ministro del Interior- está planeando una serie de viajes para visitar a aliados en sus propios distritos, como muestra de agradecimiento por el respaldo en las últimas elecciones.

La primera de estas actividades sería en Entre Ríos, luego de su jura formal, donde se encontraría con Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores de origen macrista con los que La Libertad Avanza firmó un acuerdo electoral para octubre pasado.

Santilli también tiene en agenda una reunión con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien le viene reclamando a la Nación financiamiento para obras en su provincia. Sería el jueves. Los siguientes destinos, en el marco de la mencionada gira, serían Mendoza, donde se entrevistará con Alfredo Cornejo; Chaco, para ver a Leandro Zdero, y San Luis, donde dialogará con Claudio Poggi.

Asimismo, planea compartir alguna actividad o una conversación privada con Jorge Macri. Con el jefe de Gobierno porteño tiene una relación de larga data porque ambos pertenecen al PRO. Pero el alcalde está alejado de la Rosada desde mayo pasado, cuando los violetas le disputaron la elección local. Eso, más allá de la alianza que sí sellaron para el comicio nacional de octubre. Imposición, sobre todo, de su primo Mauricio.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

ATN, combustibles y obras, entre los reclamos
Multimedia

Martín Llaryora (Córdoba)

Marcelo Orrego (San Juan)

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Violento capítulo en la interna de Camioneros

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro

Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Últimas noticias de Política y Economía

Menos riesgo país: acciones en alza y dólar estable

Reunión clave por la deuda de Nación a CABA

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell

Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía
Deportes
VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”
Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
“Cuando vi que entró fue pura emoción”
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
Información General
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Murió el polémico pionero del ADN James Watson
Arrancó la Cumbre del Clima en el Amazonas
ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla