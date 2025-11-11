El Lobo se ilusiona con los playoff

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Después de haber concretado su permanencia en la categoría, y tras el triunfo de ayer ante Vélez, en el Bosque, Gimnasia se ilusiona con la posibilidad de ingresar a los playoff del torneo Clausura, aunque sus chances van a depender de otros resultados.
El Lobo, con los tres puntos obtenidos sobre el Vélez del Mellizo, alcanzó los 19 puntos en el Grupo B. Y en la última fecha, visitará a Platense, en Vicente López, con la obligación de ganar y esperar lo que suceda en otros partidos.
Ahora bien, Gimnasia tiene los mismos puntos que los sanjuaninos y Sarmiento, pero una diferencia de gol adversa. San Martín tiene que jugar por la permanencia en Mar del Plata ante Aldosivi.
Si llegara a descender o jugar un desempate, entonces se libera ese cupo, y Gimnasia corre con chances de clasificar, en la medida que derrote al Calamar y Sarmiento empate o pierda con San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.
Por eso, la ilusión del Lobo se mantiene intacta, y la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del Grupo B está latente.
La jornada del próximo fin de semana será clave para saber si el equipo que conduce Fernando Zaniratto encuentra la chance de ingresar al Reducido, siempre y cuando se combinen otros resultados.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
