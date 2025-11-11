Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

La Ciudad

Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles

El Gobierno dejó sin efecto el decreto que fijaba un marco que los establecimiento debían cumplir antes de implementar cualquier incremento

Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
11 de Noviembre de 2025 | 07:16

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional decidió desregular el sistema de aranceles que regía para los colegios de gestión privada en la Argentina. A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso derogar el Decreto 2417/1993 que era el que fijaba un marco en el esquema en el que debían moverse los establecimiento privados.

A partir de esta modificación, se elimina la obligación de comunicar de manera anticipada los aumentos en el valor de las cuotas para el año siguiente como también obtener la autorización previa para implementar esas modificaciones.

Entre los fundamentos se indica que "corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de establecimiento de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad".

Según la norma la intervención del Estado en la fijación de aranceles "ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica", y puntualiza en que la exigencia de informar y autorizar los valores de la matrícula y las cuotas con antelación "limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad y los costos operativos".

Y que este mecanismo de control de precios también "perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimiento de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones".

Además agrega que sistema creaba en los establecimientos de enseñanza de gestión privada "una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber

Guido Carrillo explotó contra el arbitraje tras la expulsión ante Tigre
Últimas noticias de La Ciudad

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables

Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
Deportes
VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”
Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
“Cuando vi que entró fue pura emoción”
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
Información General
Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Murió el polémico pionero del ADN James Watson
Arrancó la Cumbre del Clima en el Amazonas
ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla