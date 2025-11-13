Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta

No es particular que Gerónimo Rulli y Juan Foyth compartan cancha en la Selección Argentina. Particularmente, las veces que uno jugó, el otro no estuvo o ni siquiera ingresó. Ante esta posibilidad que les dará Scaloni, ambos volverán a compartir una cancha después de más de tres años y medio.

¿Cuándo compartieron cancha? Por primera y única vez fue el 29 de marzo de 2022, en el 1-1 ante Ecuador como visitante por la última fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar. En aquella oportunidad, ambos fueron titulares en una Selección ya clasificada y que mantenía un largo invicto. Arrancó ganando la albiceleste con el gol de Julián Álvarez, mientras que Enner Valencia lo igualó en el final del encuentro.

En lo que respecta a sus últimas presentaciones en el último tiempo, el último partido que atajó Rulli en la Selección fue el 15 de octubre del 2024, en la goleada 6-0 ante Bolivia como local, por las Eliminatorias. Con un Dibu Martínez suspendido, el ex Estudiantes se adueñó del arco en ese partido y también en la igualdad 1-1 ante Venezuela como visitante.

Por su parte, Juan Foyth sumó minutos por última vez en la derrota ante Ecuador, también por la clasificatoria, por 1-0 en Quito. En aquella oportunidad, el defensor-lateral ingresó en el minuto 38 del primer tiempo por Giuliano Simeone, con el fin de reforzar la defensa luego de la expulsión de Nicolás Otamendi.