2025: El año que entró por el aro

El año está por llegar a su fin. Las agujas del reloj avanzan hacía las doce de la noche. La última hoja amarillenta del almanaque va cayendo inexorablemente. El 2025 dejó excelentes sensaciones para el deporte local con ratificaciones y otros atletas que entran a tallar fuerte; mientras que también hubo despedidas, que quedarán marcadas a fuego.

El plantel de Reconquista que se consagró campeón de la máxima categoría de la Asociación Platense de Basquetbol. El conjunto del club de calle cuatro, dirigido técnicamente por Marcos Marcucci, tuvo que esperar casi 40 años para volver a levantar el máximo trofeo, se quedó con la superfinal al superar a su par de Atenas

Hubo hechos destacados, que en este lugar estuvieron marcados por el básquet local, donde Reconquista se volvió a consagrar campeón de la APdeB después de 38 años. El Club de calle 40 se quedó con el torneo Apertura a mediados de año. Luego lo volvió a revalidar en la Superfinal tras quedarse con la victoria sobre Atenas (ganador del Clausura).

El seleccionado U13 de La Plata, demostró que se están haciendo bien las cosas en las divisiones menores, ya que se coronó bicampeón Provincial de la categoría en el torneo que se desarrolló en nuestra ciudad.

La Selección U13 de La Plata durante los festejos en el gimnasio “Julio Costa” del Club Platense. El equipo de nuestra ciudad, que estuvo bajo la tutela de Diego Erba, se quedó con el título provincial al vencer en la final a Chivilcoy. El tercer puesto fue para Bahía Blanca y cuarto Ovalarría, el año pasado ganó dicho torneo en tierra bahiense

En el ámbito nacional, el pivote platense Eduardo Vasirani se consagró campeón sudamericano con Ferro Carril Oeste y Fabricio Vito fue elegido otra vez como el mejor árbitro de la máxima categoría del básquet argentino.

En lo que respecta a la rama de las mujeres, Hogar Social de Berisso obtuvo el bicampeonato al cosechar ambos torneos femeninos: Apertura y Clausura de la Asociación Platense de Básquetbol.

El equipo de Hogar Social de Berisso tuvo un dominio absoluto en el básquet femenino de la categoría mayores de la Asociación Platense. El primer lugar se quedó con el torneo apertura donde venció a Reconquista; mientras que en el clausura dio también dio cuenta de la “R”

TENIS

Tomás Etcheverry (foto) “sacó chapa” de jugador de Copa Davis en las series frente a Noruega, Países Bajos y en la Final 8 contra Alemania. Thiago Tirante retornó al Top 100. Se proyectan hacia el futuro nombres como Juan Porto, Agustín Libre, Joao Navarro y Ámbar Corbalán. Se jugó la segunda edición de Copa Desafío esta vez se sumaron las presencias de Francisco Comesaña y Luciano Darderi, en cancha de Universitario.

NATACIÓN

Ulises Cazau (foto) tuvo otro gran año con el segundo puesto de 100 mariposa y la medalla dorada de relevo 4x100 combinado masculino (récord absoluto) en el Panamericano Junior Asunción 2025. Tercera ubicación en 100 metros mariposa del Circuito Mare Nostrum de Barcelona. Máximo Aguilar entre otros logros consiguió el nuevo récord de 200 metros libre de la categoría juvenil con 1:52.62. El anterior registro pertenecía a Guido Buscaglia del año 2014 (1:52.63).

ESCALADA DEPORTIVA

Zoe García Molina, campeona argentina de la categoría Dificultad 2025, en San Luis.

TENIS DE MESA

Horacio Cifuentes (foto), ganó el Panamericano, en Rock Hill (Estados Unidos), por primera vez en la historia con el seleccionado argentino. Se quedó con el Premio Olimpia 2025 de la espacialidad.

JUDO

Alem Yuma (foto), medalla dorada en la Copa Panamericana de Junior Sub-21, en Santo Domingo, República Dominicana. Bronce en la categoría -81 kilogramos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y la restante en JADAR 2025.

BOXEO

Ayrton Giménez (foto), campeón Latino OMB Superpluma. Tendrá su revancha con el australiano Liam Wilson.

REMO

Agustín Annese y Fernando Alvarez (Club Regatas La Plata), medallistas de plata en los Panamericanos Junior de Asunción, en el cuatro sin timonel masculino argentino.

TAEKWONDO

Victoria Rivas fue podio en los Open de Santiago y Lima. Obtuvo la medalla de oro en los JADAR 2025.

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Juan Pedro Fernández logró el cuarto puesto con el seleccionado argentino Sub-21. El conjunto masculino de Santa Bárbara “A” consiguió el salto a Primera División, mientras que el equipo femenino “C” obtuvo el ascenso a Primera D del Metro (foto). Además, el Club Universitario inauguró su cancha sintética de agua, en su sede de Gonnet, por lo que ya suman dos en nuestra ciudad de material sumada a la que tenía Santa Bárbara.

RUGBY

Matías Cordero (Los Tilos) fue medalla de bronce con Los Pumitas, en el Campeonato Mundial M20 de Italia. Agustín Creevy (foto) tuvo su despedida al jugar su último partido con la camiseta de San Luis frente a Belgrano.

AUTOMOVILISMO

Nicolás Moscardi (foto) logró el ascenso al TC, a pesar que se le escapó por poco el título del TC Pista.

VÓLEY

Gimnasia se consagró campeón de la Liga Argentina Femenina 2025 en una final platense, ya que venció a Estudiantes.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Sira Macias, doble presea dorada en Suelo y All Around del Campeonato Sudamericano de Colombia y múltiple medallista en los JADAR 2025 de Rosario.