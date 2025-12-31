2025: El año que entró por el aro

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
EN FOTOS Y VIDEO. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El básquet de nuestra ciudad tuvo una temporada destacada. La consagración en el torneo local de Reconquista luego de 38 años; la Selección U13 revalidó el título Provincial de la categoría y las chicas de Hogar Social, bicampeonas de la APdeB
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
El año está por llegar a su fin. Las agujas del reloj avanzan hacía las doce de la noche. La última hoja amarillenta del almanaque va cayendo inexorablemente. El 2025 dejó excelentes sensaciones para el deporte local con ratificaciones y otros atletas que entran a tallar fuerte; mientras que también hubo despedidas, que quedarán marcadas a fuego.
El plantel de Reconquista que se consagró campeón de la máxima categoría de la Asociación Platense de Basquetbol. El conjunto del club de calle cuatro, dirigido técnicamente por Marcos Marcucci, tuvo que esperar casi 40 años para volver a levantar el máximo trofeo, se quedó con la superfinal al superar a su par de Atenas
LE PUEDE INTERESAR
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
LE PUEDE INTERESAR
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
Hubo hechos destacados, que en este lugar estuvieron marcados por el básquet local, donde Reconquista se volvió a consagrar campeón de la APdeB después de 38 años. El Club de calle 40 se quedó con el torneo Apertura a mediados de año. Luego lo volvió a revalidar en la Superfinal tras quedarse con la victoria sobre Atenas (ganador del Clausura).
El seleccionado U13 de La Plata, demostró que se están haciendo bien las cosas en las divisiones menores, ya que se coronó bicampeón Provincial de la categoría en el torneo que se desarrolló en nuestra ciudad.
La Selección U13 de La Plata durante los festejos en el gimnasio “Julio Costa” del Club Platense. El equipo de nuestra ciudad, que estuvo bajo la tutela de Diego Erba, se quedó con el título provincial al vencer en la final a Chivilcoy. El tercer puesto fue para Bahía Blanca y cuarto Ovalarría, el año pasado ganó dicho torneo en tierra bahiense
En el ámbito nacional, el pivote platense Eduardo Vasirani se consagró campeón sudamericano con Ferro Carril Oeste y Fabricio Vito fue elegido otra vez como el mejor árbitro de la máxima categoría del básquet argentino.
En lo que respecta a la rama de las mujeres, Hogar Social de Berisso obtuvo el bicampeonato al cosechar ambos torneos femeninos: Apertura y Clausura de la Asociación Platense de Básquetbol.
El equipo de Hogar Social de Berisso tuvo un dominio absoluto en el básquet femenino de la categoría mayores de la Asociación Platense. El primer lugar se quedó con el torneo apertura donde venció a Reconquista; mientras que en el clausura dio también dio cuenta de la “R”
Tomás Etcheverry (foto) “sacó chapa” de jugador de Copa Davis en las series frente a Noruega, Países Bajos y en la Final 8 contra Alemania. Thiago Tirante retornó al Top 100. Se proyectan hacia el futuro nombres como Juan Porto, Agustín Libre, Joao Navarro y Ámbar Corbalán. Se jugó la segunda edición de Copa Desafío esta vez se sumaron las presencias de Francisco Comesaña y Luciano Darderi, en cancha de Universitario.
Ulises Cazau (foto) tuvo otro gran año con el segundo puesto de 100 mariposa y la medalla dorada de relevo 4x100 combinado masculino (récord absoluto) en el Panamericano Junior Asunción 2025. Tercera ubicación en 100 metros mariposa del Circuito Mare Nostrum de Barcelona. Máximo Aguilar entre otros logros consiguió el nuevo récord de 200 metros libre de la categoría juvenil con 1:52.62. El anterior registro pertenecía a Guido Buscaglia del año 2014 (1:52.63).
Zoe García Molina, campeona argentina de la categoría Dificultad 2025, en San Luis.
Horacio Cifuentes (foto), ganó el Panamericano, en Rock Hill (Estados Unidos), por primera vez en la historia con el seleccionado argentino. Se quedó con el Premio Olimpia 2025 de la espacialidad.
Alem Yuma (foto), medalla dorada en la Copa Panamericana de Junior Sub-21, en Santo Domingo, República Dominicana. Bronce en la categoría -81 kilogramos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y la restante en JADAR 2025.
Ayrton Giménez (foto), campeón Latino OMB Superpluma. Tendrá su revancha con el australiano Liam Wilson.
Agustín Annese y Fernando Alvarez (Club Regatas La Plata), medallistas de plata en los Panamericanos Junior de Asunción, en el cuatro sin timonel masculino argentino.
Victoria Rivas fue podio en los Open de Santiago y Lima. Obtuvo la medalla de oro en los JADAR 2025.
Juan Pedro Fernández logró el cuarto puesto con el seleccionado argentino Sub-21. El conjunto masculino de Santa Bárbara “A” consiguió el salto a Primera División, mientras que el equipo femenino “C” obtuvo el ascenso a Primera D del Metro (foto). Además, el Club Universitario inauguró su cancha sintética de agua, en su sede de Gonnet, por lo que ya suman dos en nuestra ciudad de material sumada a la que tenía Santa Bárbara.
Matías Cordero (Los Tilos) fue medalla de bronce con Los Pumitas, en el Campeonato Mundial M20 de Italia. Agustín Creevy (foto) tuvo su despedida al jugar su último partido con la camiseta de San Luis frente a Belgrano.
Nicolás Moscardi (foto) logró el ascenso al TC, a pesar que se le escapó por poco el título del TC Pista.
Gimnasia se consagró campeón de la Liga Argentina Femenina 2025 en una final platense, ya que venció a Estudiantes.
Sira Macias, doble presea dorada en Suelo y All Around del Campeonato Sudamericano de Colombia y múltiple medallista en los JADAR 2025 de Rosario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí