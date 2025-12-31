Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año
Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una escena digna de película se vivió en las últimas horas en Gonnet, cuando un llamado al 911 por un caso de violencia de género derivó en la detención de un hombre que intentó huir trepando paredes y techos, y que además quedó implicado en un robo ocurrido horas antes en el mismo barrio.
El episodio se registró en la zona de avenida 7 entre 507 y 508, hasta donde llegó personal policial tras la denuncia de una mujer que pedía ayuda. Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro, quien relató haber sido agredida por su pareja, que aún se encontraba dentro de la vivienda.
Con autorización de la mujer, los agentes ingresaron al domicilio y advirtieron que el acusado intentaba darse a la fuga escalando un paredón, con la intención de subirse al techo de la propiedad. La maniobra fue frustrada y el sujeto fue reducido y aprehendido en el lugar.
El caso sumó un giro inesperado poco después. Mientras el hombre permanecía detenido, una segunda vecina se presentó en la comisaría para denunciar el robo de una bicicleta de alta gama, sustraída de su domicilio durante la madrugada. Las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron identificar al autor del hecho.
Tras analizar las imágenes, personal policial estableció que el ladrón era el mismo individuo detenido horas antes por el ataque a su pareja, unificando así ambas causas.
La investigación quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento, ordenó las actuaciones de rigor y el traslado del aprehendido a sede judicial, además de solicitar un registro domiciliario.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
LE PUEDE INTERESAR
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
El episodio volvió a encender la alarma en el barrio y dejó al descubierto cómo un llamado de emergencia permitió interrumpir un hecho de violencia, frustrar una fuga por los techos y esclarecer un robo cometido pocas horas antes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí