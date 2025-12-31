Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Policiales

La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina

31 de Diciembre de 2025 | 19:05

Escuchar esta nota

Una escena digna de película se vivió en las últimas horas en Gonnet, cuando un llamado al 911 por un caso de violencia de género derivó en la detención de un hombre que intentó huir trepando paredes y techos, y que además quedó implicado en un robo ocurrido horas antes en el mismo barrio.

El episodio se registró en la zona de avenida 7 entre 507 y 508, hasta donde llegó personal policial tras la denuncia de una mujer que pedía ayuda. Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro, quien relató haber sido agredida por su pareja, que aún se encontraba dentro de la vivienda.

Con autorización de la mujer, los agentes ingresaron al domicilio y advirtieron que el acusado intentaba darse a la fuga escalando un paredón, con la intención de subirse al techo de la propiedad. La maniobra fue frustrada y el sujeto fue reducido y aprehendido en el lugar.

El caso sumó un giro inesperado poco después. Mientras el hombre permanecía detenido, una segunda vecina se presentó en la comisaría para denunciar el robo de una bicicleta de alta gama, sustraída de su domicilio durante la madrugada. Las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron identificar al autor del hecho.

Tras analizar las imágenes, personal policial estableció que el ladrón era el mismo individuo detenido horas antes por el ataque a su pareja, unificando así ambas causas.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento, ordenó las actuaciones de rigor y el traslado del aprehendido a sede judicial, además de solicitar un registro domiciliario.

El episodio volvió a encender la alarma en el barrio y dejó al descubierto cómo un llamado de emergencia permitió interrumpir un hecho de violencia, frustrar una fuga por los techos y esclarecer un robo cometido pocas horas antes.

