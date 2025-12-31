¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año
El último día de 2025 llegó con una noticia llena de emoción para Maxi López y su familia. Este 31 de diciembre nació Lando, el quinto hijo del ex futbolista y el segundo junto a su pareja, Daniela Christiansson. La llegada del bebé fue anunciada por el propio Maxi a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen sosteniéndolo en brazos.
Desde Suiza, país en el que se encuentra junto a su pareja, el ex delantero le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia y despidió un año que definió como intenso, desafiante y profundamente agradecido. “¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió.
Junto al mensaje, López publicó una serie de postales que resumen su 2025: momentos familiares, imágenes con sus hijos y escenas de su paso por MasterChef Celebrity, programa que marcó una nueva etapa en su exposición pública.
Para estar presente en el nacimiento, Maxi había viajado especialmente a Europa, postergando su regreso a la Argentina, que estaba previsto para enero. Si bien tenía compromisos laborales pautados —entre ellos su participación en la temporada de verano de Olga y el rodaje del ciclo gastronómico—, decidió poner el foco en lo esencial.
“Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo”, explicó en otro mensaje, dejando en claro que este cierre de año lo encuentra en un momento de profunda conexión personal.
Así, mientras el calendario marca el final de un año agitado, para Maxi López y los suyos comienza uno nuevo con un motivo especial para celebrar: la llegada de Lando, que vino a agrandar la familia y a coronar un 2025 inolvidable.
