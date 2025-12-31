Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía

Javier Faroni, un pro-SAD dentro la AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

Javier Faroni, un pro-SAD dentro la AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
31 de Diciembre de 2025 | 11:55

Escuchar esta nota

Una contradicción sin precedentes emerge en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Javier Faroni, exlegislador massista que trabaja para la entidad promoviendo públicamente modelos de asociaciones civiles y rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), simultáneamente adquiere y financia el club italiano Perugia utilizando esquemas de capital privado alojados en paraísos fiscales como las Islas Mauricio y el Reino Unido.

La AFA ha mantenido una posición institucional de rechazo a las SAD, defendiendo la gestión mediante asociaciones civiles sin fines de lucro. Incluso altos dirigentes se enfrentaron fuerte a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, cuando intentó sellar un acuerdo con el empresario norteamericano Foster Gillett, quien llegó a hacer aportes económicos, por ejemplo, para comprar al ex Boca Cristian Medina. Sin embargo, los registros que dio a conocer una investigación del diario La Nación, Faroni ejecutó la operación inversa: utilizó fondos de la AFA para invertir en un modelo de capital privado internacional, contradiciendo la doctrina oficial de la entidad que representa.

La maniobra financiera: US$6,2 millones en fondos de la AFA

Durante los últimos doce meses, Faroni transfirió más de US$5,7 millones de los ingresos de la AFA hacia Sports NextGen Ltd, empresa que integra el grupo que adquirió el 80 por ciento de las acciones del club Perugia en 2024. Las transferencias se realizaron mediante 25 operaciones atomizadas entre enero y septiembre de 2025.

Los fondos provenían de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Los destinos fueron dos cuentas de Sports NextGen Ltd en el banco Revolut del Reino Unido y Afrasia Bank Ltd., ubicada en las Islas Mauricio, en el Océano Índico.

Fondos de sponsors y derechos televisivos

Los recursos desviados provenían de los ingresos que recauda la AFA a través de sponsorships, derechos de transmisión televisiva e ingresos por partidos amistosos de la Selección Argentina. Estos fondos están destinados institucionalmente a fortalecer el fútbol amateur argentino y las asociaciones civiles nacionales, no a financiar inversiones privadas en Europa.

La operación incluyó dos transferencias adicionales de US$250.000 cada una hacia Beagle Capital Management LLC los días 16 y 27 de octubre de 2023, completando un esquema de capital privado transnacional que contradice frontalmente la posición ideológica de la AFA.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

LE PUEDE INTERESAR

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible

Predicador de asociaciones civiles, inversor en SAD

Faroni figura desde la creación de Sports Nextgen, con sede en Londres, como integrante clave del grupo inversor del Perugia. Su participación en decisiones administrativas de la AFA le permitía acceder a información privilegiada sobre movimientos de fondos, facilitando las transferencias hacia su propia red empresarial.

El empresario Guillermo Tofoni cuestionó públicamente esta incongruencia, señalando que "no existe cobrar un 30 por ciento por recibir dinero". La operatoria de Faroni representa exactamente lo opuesto a lo que la AFA predica: un esquema de capitalismo transnacional mediante entidades privadas constituidas en jurisdicciones offshore.

La Federación Italiana de Fútbol desconocía, hasta la revelación de estos hechos, que las sociedades que financiaban la adquisición del Perugia utilizaban fondos de la AFA argentina. El comunicado oficial de la Federación Italiana confirmó que jamás se informó sobre los orígenes privados de las inversiones en el club histórico fundado en 1905.

Este vacío de transparencia permitió que Faroni operara bajo un esquema de doble estándar: defendiendo públicamente en la AFA modelos de gestión asociativos y sin fines de lucro, mientras invertía en estructuras de capital privado internacional que reproducen exactamente el modelo de las SAD que la entidad rechaza en Argentina.

Investigación judicial: fondos de sponsors bajo sospecha

La Justicia argentina investiga cómo TourProdenter LLC, vinculada a la AFA, destinó aproximadamente US$16,6 millones a la compra y financiamiento del Perugia. Los allanamientos en propiedades de Faroni, incluyendo su residencia en Nordelta, buscan esclarecer el origen de estos recursos y su utilización en operaciones internacionales.

La posición de Faroni en la estructura administrativa de la AFA le otorgaba acceso directo a los movimientos financieros de la entidad. Utilizó esa posición privilegiada para canalizar fondos hacia sus propios proyectos empresariales en Europa, utilizando exactamente los mecanismos de inversión privada que la AFA públicamente rechaza como incompatibles con los valores del fútbol asociativo argentino.__IP__

La investigación continúa con participación de autoridades argentinas e italianas. La Federación Italiana de Fútbol mantiene supervisión sobre el Perugia, mientras la Justicia argentina avanza en esclarecer cómo fondos destinados a promocionar asociaciones civiles fueron canalizados hacia estructuras privadas de capital internacional.

La AFA enfrenta ahora una crisis institucional: ¿cómo puede mantener su posición ideológica en favor de las asociaciones civiles cuando uno de sus funcionarios clave utiliza fondos de la entidad para invertir en esquemas de capital privado exactamente equivalentes a las SAD que rechaza?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El escándalo de la AFA salpica a los campeones del mundo en Qatar 2022

Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

Levantan el secreto fiscal y bursátil de “Chiqui” Tapia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Últimas noticias de Política y Economía

Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible

El escándalo de la AFA salpica a los campeones del mundo en Qatar 2022

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Espectáculos
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Pampita volvió a marcar tendencia en Punta del Este: cuánto cuesta tener el outfit rojo que mostró la modelo, las fotos
Sigue el escándalo con Bendita: sin Beto Casella, no dejaron despedirse a dos históricas panelistas
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
“La empleada”: un laberinto emocional
Información General
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
Deportes
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla