Javier Faroni, un pro-SAD dentro la AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
El escándalo de la AFA salpica a los campeones del mundo en Qatar 2022
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
VIDEO. El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una contradicción sin precedentes emerge en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Javier Faroni, exlegislador massista que trabaja para la entidad promoviendo públicamente modelos de asociaciones civiles y rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), simultáneamente adquiere y financia el club italiano Perugia utilizando esquemas de capital privado alojados en paraísos fiscales como las Islas Mauricio y el Reino Unido.
La AFA ha mantenido una posición institucional de rechazo a las SAD, defendiendo la gestión mediante asociaciones civiles sin fines de lucro. Incluso altos dirigentes se enfrentaron fuerte a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, cuando intentó sellar un acuerdo con el empresario norteamericano Foster Gillett, quien llegó a hacer aportes económicos, por ejemplo, para comprar al ex Boca Cristian Medina. Sin embargo, los registros que dio a conocer una investigación del diario La Nación, Faroni ejecutó la operación inversa: utilizó fondos de la AFA para invertir en un modelo de capital privado internacional, contradiciendo la doctrina oficial de la entidad que representa.
Durante los últimos doce meses, Faroni transfirió más de US$5,7 millones de los ingresos de la AFA hacia Sports NextGen Ltd, empresa que integra el grupo que adquirió el 80 por ciento de las acciones del club Perugia en 2024. Las transferencias se realizaron mediante 25 operaciones atomizadas entre enero y septiembre de 2025.
Los fondos provenían de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Los destinos fueron dos cuentas de Sports NextGen Ltd en el banco Revolut del Reino Unido y Afrasia Bank Ltd., ubicada en las Islas Mauricio, en el Océano Índico.
Los recursos desviados provenían de los ingresos que recauda la AFA a través de sponsorships, derechos de transmisión televisiva e ingresos por partidos amistosos de la Selección Argentina. Estos fondos están destinados institucionalmente a fortalecer el fútbol amateur argentino y las asociaciones civiles nacionales, no a financiar inversiones privadas en Europa.
La operación incluyó dos transferencias adicionales de US$250.000 cada una hacia Beagle Capital Management LLC los días 16 y 27 de octubre de 2023, completando un esquema de capital privado transnacional que contradice frontalmente la posición ideológica de la AFA.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
LE PUEDE INTERESAR
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
Faroni figura desde la creación de Sports Nextgen, con sede en Londres, como integrante clave del grupo inversor del Perugia. Su participación en decisiones administrativas de la AFA le permitía acceder a información privilegiada sobre movimientos de fondos, facilitando las transferencias hacia su propia red empresarial.
El empresario Guillermo Tofoni cuestionó públicamente esta incongruencia, señalando que "no existe cobrar un 30 por ciento por recibir dinero". La operatoria de Faroni representa exactamente lo opuesto a lo que la AFA predica: un esquema de capitalismo transnacional mediante entidades privadas constituidas en jurisdicciones offshore.
La Federación Italiana de Fútbol desconocía, hasta la revelación de estos hechos, que las sociedades que financiaban la adquisición del Perugia utilizaban fondos de la AFA argentina. El comunicado oficial de la Federación Italiana confirmó que jamás se informó sobre los orígenes privados de las inversiones en el club histórico fundado en 1905.
Este vacío de transparencia permitió que Faroni operara bajo un esquema de doble estándar: defendiendo públicamente en la AFA modelos de gestión asociativos y sin fines de lucro, mientras invertía en estructuras de capital privado internacional que reproducen exactamente el modelo de las SAD que la entidad rechaza en Argentina.
La Justicia argentina investiga cómo TourProdenter LLC, vinculada a la AFA, destinó aproximadamente US$16,6 millones a la compra y financiamiento del Perugia. Los allanamientos en propiedades de Faroni, incluyendo su residencia en Nordelta, buscan esclarecer el origen de estos recursos y su utilización en operaciones internacionales.
La posición de Faroni en la estructura administrativa de la AFA le otorgaba acceso directo a los movimientos financieros de la entidad. Utilizó esa posición privilegiada para canalizar fondos hacia sus propios proyectos empresariales en Europa, utilizando exactamente los mecanismos de inversión privada que la AFA públicamente rechaza como incompatibles con los valores del fútbol asociativo argentino.__IP__
La investigación continúa con participación de autoridades argentinas e italianas. La Federación Italiana de Fútbol mantiene supervisión sobre el Perugia, mientras la Justicia argentina avanza en esclarecer cómo fondos destinados a promocionar asociaciones civiles fueron canalizados hacia estructuras privadas de capital internacional.
La AFA enfrenta ahora una crisis institucional: ¿cómo puede mantener su posición ideológica en favor de las asociaciones civiles cuando uno de sus funcionarios clave utiliza fondos de la entidad para invertir en esquemas de capital privado exactamente equivalentes a las SAD que rechaza?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí