La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros

En una jornada marcada por las altas temperaturas y el hartazgo vecinal, un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la localidad de Ringuelet. La situación se volvió extrema cuando un vecino resistió a tiros un intento de robo ocurrido en la zona de 509 y 9, en La Plata.

El episodio tuvo lugar hoy, miércoles 31 de diciembre, a las 10:33 de la mañana. Según relataron vecinos del barrio y de acuerdo a un video que registró casi la totalidad de la secuencia, un supuesto delincuente ingresó por el patio de una vivienda, aparentemente creyendo que no había nadie en el interior. Sin embargo, dentro de la casa se encontraban dos personas.

Al advertir la presencia del intruso, uno de los vecinos salió armado y efectuó un disparo en defensa propia. El proyectil rozó una de las piernas del ladrón, quien logró escapar del lugar rengueando y corriendo.

La bronca y el cansancio se repiten entre los habitantes de la zona, que aseguran vivir bajo una constante ola de robos y reclaman mayor presencia policial y medidas concretas de seguridad.

La policía investiga el hecho y analiza las imágenes del video que registra lo ocurrido.