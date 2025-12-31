Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía

China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería

China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
31 de Diciembre de 2025 | 13:12

Escuchar esta nota

El Ministerio de Comercio chino anunció este miércoles que a partir de mañana, 1ro de enero, impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Argentina, Brasil, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad.

El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial, según analistas. Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como los latinoamericanos y Australia.

Investigadores chinos concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional, precisó el Ministerio de Comercio en un comunicado al justificar su decisión. La indagación oficial abarcó la carne de res fresca, congelada, con hueso y deshuesada, según la misma fuente, que dijo que los aranceles adicionales se aplicarán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El ministerio describió estos gravámenes como "medidas de protección" y afirmó que se irían relajando gradualmente. China ha asignado cuotas anuales a los países, que se amplían ligeramente cada doce meses. En adelante, la carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta a la tarifa del 55%.

En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas. Australia se enfrenta a una cuota de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos a una de 164.000 toneladas.

El ministerio también dijo que suspendió parte de un acuerdo de libre comercio con Australia que cubría la carne de res. "La aplicación de salvaguardias a la carne vacuna importada tiene por objeto ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne", dijo un portavoz en una declaración separada.

LE PUEDE INTERESAR

Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

LE PUEDE INTERESAR

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Últimas noticias de Política y Economía

Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones

Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
Espectáculos
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Pampita volvió a marcar tendencia en Punta del Este: cuánto cuesta tener el outfit rojo que mostró la modelo, las fotos
Sigue el escándalo con Bendita: sin Beto Casella, no dejaron despedirse a dos históricas panelistas
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Información General
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla