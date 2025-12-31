La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
EN FOTOS. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Comercio chino anunció este miércoles que a partir de mañana, 1ro de enero, impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Argentina, Brasil, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad.
El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial, según analistas. Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como los latinoamericanos y Australia.
Investigadores chinos concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional, precisó el Ministerio de Comercio en un comunicado al justificar su decisión. La indagación oficial abarcó la carne de res fresca, congelada, con hueso y deshuesada, según la misma fuente, que dijo que los aranceles adicionales se aplicarán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.
El ministerio describió estos gravámenes como "medidas de protección" y afirmó que se irían relajando gradualmente. China ha asignado cuotas anuales a los países, que se amplían ligeramente cada doce meses. En adelante, la carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta a la tarifa del 55%.
En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas. Australia se enfrenta a una cuota de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos a una de 164.000 toneladas.
El ministerio también dijo que suspendió parte de un acuerdo de libre comercio con Australia que cubría la carne de res. "La aplicación de salvaguardias a la carne vacuna importada tiene por objeto ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne", dijo un portavoz en una declaración separada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí