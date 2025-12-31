China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería

El Ministerio de Comercio chino anunció este miércoles que a partir de mañana, 1ro de enero, impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Argentina, Brasil, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad.

El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial, según analistas. Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como los latinoamericanos y Australia.

Investigadores chinos concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional, precisó el Ministerio de Comercio en un comunicado al justificar su decisión. La indagación oficial abarcó la carne de res fresca, congelada, con hueso y deshuesada, según la misma fuente, que dijo que los aranceles adicionales se aplicarán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El ministerio describió estos gravámenes como "medidas de protección" y afirmó que se irían relajando gradualmente. China ha asignado cuotas anuales a los países, que se amplían ligeramente cada doce meses. En adelante, la carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta a la tarifa del 55%.

En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas. Australia se enfrenta a una cuota de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos a una de 164.000 toneladas.

El ministerio también dijo que suspendió parte de un acuerdo de libre comercio con Australia que cubría la carne de res. "La aplicación de salvaguardias a la carne vacuna importada tiene por objeto ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne", dijo un portavoz en una declaración separada.