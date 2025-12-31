Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

La Ciudad

VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada

31 de Diciembre de 2025 | 10:16

Escuchar esta nota

Un amplio apagón afectó esta madrugada a La Plata. Tal como informó EL DIA, gran parte de la zona norte platense quedó a oscuras y los vecinos expresaron su bronca al WhatsApp del diario (+5492214779896) ya que tuvieron que pasar una noche sofocante sin electricidad.

Pasada la 1 de la mañana se produjo el corte y en muchos casos se extendió hasta la salida del sol. Lo llamativo fue un video que llegó a la redacción de este diario, en el que se muestra desde un avión la magnitud de la falla.

El mismo, según indicaron quienes enviaron las imágenes, fue filmado cerca de las 2, y allí se aprecia cómo en un sector de nuestra ciudad hay luces mientras que en otro se ve pura oscuridad. "Hay una mancha negra clarísima. Ahí se ve cómo impactó el apagón en la zona norte de La Plata", manifestaron.

Desde la aeronave se puede tomar dimensión de la gran extensión que tuvo el corte del suministro eléctrico, por el cual miles de vecinos se vieron afectados. Una situación similar se vivió en CABA y el Conurbano, donde un apagón dejó sin luz a un millón de hogares.

Los reclamos vecinales

Ya desde anoche hubo reclamos y una muestra fue el piquetes en 520 y 158, del barrio Santa Ana. También se reportaron fallas en 34 entre 16 y 17, mientras que vecinos de 16 entre 32 y 33 aseguraron que "sufrimos un corte de luz desde anoche y no nos informaron nada. No pudimos dormir porque estamos sofocados. Es indignante". En cuadras aledañas manifestaron: "Es un infierno dentro de las casas. No corre una gota de aire pese a tener todas las ventanas abiertas. Ayer ocurrió algo similar pero por menos tiempo. No sé puede descansar". Otro indicó: "En 16 y 35 trajeron un generador pero ni lo pusieron en marcha. Estamos sin luz ni agua desde ayer a las 19:45".

Mientras, Sebastián dejó su reclamo: "Me sumo a las quejas por cortes de luz de la 16 entre 32 y 33. Sé que varias cuadras más estuvieron sin servicio desde las 20 de ayer hasta las 5 de la mañana. No volvió, salvo un pico repentino que te queman las cámaras. Y ni hablar de la pérdida de la comida comprada para las Fiestas". Y se sumó José Rusconi, de 9 entre 33 y 34: "Llevamos dos días seguidos de cortes de electricidad a la tarde y a la noche".

LE PUEDE INTERESAR

Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!

LE PUEDE INTERESAR

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

Pero también se expresaron desde otros barrios: "Nuevo corte de luz en Gonnet, Gorina, Hernández... Ya van 10 días consecutivos al menos y Edelap ni enterado. de la situación".  La zona de 409 y Camino Belgrano, de villa Elisa, es otro barrio afectado, al igual que en 9 entre 492 y 493, 15 y 489, 472 y Centenario, 30 y 450, 7 entre 529 y 530, entre otros. "En Villa Castells se corta la luz y cuando vuelve hay muy poca tensión. Se corta todos los días y por varias horas", dijo Bruno.

Por su parte, Erica Ríos  vecina de Barrio Norte, se comunicó para visibilizar la "situación crítica que estamos atravesando". En ese sentido contó que "desde el día de ayer a las 14 nos encontramos sin suministro eléctrico, sin que hasta el momento exista una solución concreta ni información clara por parte de Edelap. He realizado múltiples reclamos a través del WhatsApp oficial de la empresa, que hoy funciona exclusivamente mediante una inteligencia artificial que obliga a seleccionar opciones predeterminadas y no permite el contacto con una persona ni brinda respuestas reales. El único estado que figura en la página oficial como 'ingresada', sin plazos, sin seguimiento y sin solución".

En ese marco destacó que "la situación es desesperante. Contamos con muy poca batería en los teléfonos, la heladera está completamente descongelada, con la consecuente pérdida de alimentos, muchos de ellos comprados para las fiestas de Año Nuevo. No hay asistencia ni canales eficaces para atender la emergencia".

Además en la zona de 138 y 65 aseguraron que hoy sufren cortes de luz y baja tensión. "Estamos preocupados y hartos. Pedimos al municipio que tome cartas en el asunto porque además tampoco tenemos agua", reclamaron. Y en la zona de Parque San Martín manifestaron: "Se corta la luz a cada rato. Sube y baja la tensión. Es terrible ya que no hay inversión y la empresa quiere aparecer como la mejor cuando es un desastre total al igual que Absa. La ciudad es una cloaca al aire libre. Nadie da explicaciones".

¿Estás sin luz o sin agua? Comunicate con EL DIA

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires: 

Teléfono fijo: 412-0101 

WhatsApp: +5492214779896 

Canal de WhatsApp: EL DIA  

Mail: redacción@eldia.com 

Instagram: @eldialp 

Facebook: @eldialp 

TikTok: @eldialp 

Threads: @eldialp 

X (ex Twitter): @eldialp 

YouTube: @eldialp84 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Últimas noticias de La Ciudad

Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Espectáculos
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Pampita volvió a marcar tendencia en Punta del Este: cuánto cuesta tener el outfit rojo que mostró la modelo, las fotos
Sigue el escándalo con Bendita: sin Beto Casella, no dejaron despedirse a dos históricas panelistas
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
“La empleada”: un laberinto emocional
Deportes
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Información General
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla