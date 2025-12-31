VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada

Un amplio apagón afectó esta madrugada a La Plata. Tal como informó EL DIA, gran parte de la zona norte platense quedó a oscuras y los vecinos expresaron su bronca al WhatsApp del diario (+5492214779896) ya que tuvieron que pasar una noche sofocante sin electricidad.

Pasada la 1 de la mañana se produjo el corte y en muchos casos se extendió hasta la salida del sol. Lo llamativo fue un video que llegó a la redacción de este diario, en el que se muestra desde un avión la magnitud de la falla.

El mismo, según indicaron quienes enviaron las imágenes, fue filmado cerca de las 2, y allí se aprecia cómo en un sector de nuestra ciudad hay luces mientras que en otro se ve pura oscuridad. "Hay una mancha negra clarísima. Ahí se ve cómo impactó el apagón en la zona norte de La Plata", manifestaron.

Desde la aeronave se puede tomar dimensión de la gran extensión que tuvo el corte del suministro eléctrico, por el cual miles de vecinos se vieron afectados. Una situación similar se vivió en CABA y el Conurbano, donde un apagón dejó sin luz a un millón de hogares.

Los reclamos vecinales

Ya desde anoche hubo reclamos y una muestra fue el piquetes en 520 y 158, del barrio Santa Ana. También se reportaron fallas en 34 entre 16 y 17, mientras que vecinos de 16 entre 32 y 33 aseguraron que "sufrimos un corte de luz desde anoche y no nos informaron nada. No pudimos dormir porque estamos sofocados. Es indignante". En cuadras aledañas manifestaron: "Es un infierno dentro de las casas. No corre una gota de aire pese a tener todas las ventanas abiertas. Ayer ocurrió algo similar pero por menos tiempo. No sé puede descansar". Otro indicó: "En 16 y 35 trajeron un generador pero ni lo pusieron en marcha. Estamos sin luz ni agua desde ayer a las 19:45".

Mientras, Sebastián dejó su reclamo: "Me sumo a las quejas por cortes de luz de la 16 entre 32 y 33. Sé que varias cuadras más estuvieron sin servicio desde las 20 de ayer hasta las 5 de la mañana. No volvió, salvo un pico repentino que te queman las cámaras. Y ni hablar de la pérdida de la comida comprada para las Fiestas". Y se sumó José Rusconi, de 9 entre 33 y 34: "Llevamos dos días seguidos de cortes de electricidad a la tarde y a la noche".

Pero también se expresaron desde otros barrios: "Nuevo corte de luz en Gonnet, Gorina, Hernández... Ya van 10 días consecutivos al menos y Edelap ni enterado. de la situación". La zona de 409 y Camino Belgrano, de villa Elisa, es otro barrio afectado, al igual que en 9 entre 492 y 493, 15 y 489, 472 y Centenario, 30 y 450, 7 entre 529 y 530, entre otros. "En Villa Castells se corta la luz y cuando vuelve hay muy poca tensión. Se corta todos los días y por varias horas", dijo Bruno.

Por su parte, Erica Ríos vecina de Barrio Norte, se comunicó para visibilizar la "situación crítica que estamos atravesando". En ese sentido contó que "desde el día de ayer a las 14 nos encontramos sin suministro eléctrico, sin que hasta el momento exista una solución concreta ni información clara por parte de Edelap. He realizado múltiples reclamos a través del WhatsApp oficial de la empresa, que hoy funciona exclusivamente mediante una inteligencia artificial que obliga a seleccionar opciones predeterminadas y no permite el contacto con una persona ni brinda respuestas reales. El único estado que figura en la página oficial como 'ingresada', sin plazos, sin seguimiento y sin solución".

En ese marco destacó que "la situación es desesperante. Contamos con muy poca batería en los teléfonos, la heladera está completamente descongelada, con la consecuente pérdida de alimentos, muchos de ellos comprados para las fiestas de Año Nuevo. No hay asistencia ni canales eficaces para atender la emergencia".

Además en la zona de 138 y 65 aseguraron que hoy sufren cortes de luz y baja tensión. "Estamos preocupados y hartos. Pedimos al municipio que tome cartas en el asunto porque además tampoco tenemos agua", reclamaron. Y en la zona de Parque San Martín manifestaron: "Se corta la luz a cada rato. Sube y baja la tensión. Es terrible ya que no hay inversión y la empresa quiere aparecer como la mejor cuando es un desastre total al igual que Absa. La ciudad es una cloaca al aire libre. Nadie da explicaciones".

¿Estás sin luz o sin agua? Comunicate con EL DIA

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires:

