Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
EN FOTOS Y VIDEO. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que impactará en las boletas que recibirán los usuarios en enero de 2026. El incremento oscilará entre el 2,10% y el 4,40%, según la categoría de ingresos, y alcanzará a todas las distribuidoras bonaerenses, incluida EDELAP en La Plata.
La suba quedó establecida a través de la Resolución N° 1.118/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según detalló la Dirección Provincial de Energía, el ajuste contempla el traslado de los precios mayoristas definidos por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las empresas prestadoras del servicio.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que los cuadros tarifarios deben actualizarse en función de los costos de energía, transporte y distribución, tal como lo establecen los contratos de concesión vigentes. En ese marco, también se incorporaron variaciones en los precios estacionales, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y una reducción progresiva de las bonificaciones para los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3.
Cambios en los subsidios desde 2026
En paralelo, el Gobierno nacional anunció un nuevo esquema de subsidios que alcanzará a los usuarios de electricidad, gas natural, gas envasado y gas propano por redes. La reorganización implicará aumentos finales en las facturas, aunque aún no se precisaron los montos.
Además, se confirmó que desde 2026 dejará de existir la segmentación por niveles de ingresos. Solo habrá dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. A su vez, las bonificaciones ya no se aplicarán durante todo el año, sino únicamente en períodos de mayor demanda energética.
LE PUEDE INTERESAR
EN FOTOS Y VIDEO. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
Con la aplicación del nuevo ajuste, los valores quedarán de la siguiente manera:
Nivel 1 (altos ingresos):
Cargo fijo: de $4.609,59 a $4.706,61
Cargo variable: $124,17 por kWh (antes $120,06)
Nivel 2 (bajos ingresos):
Cargo fijo: de $3.375,48 a $3.484,35
Cargo variable: $73,43 por kWh (antes $70,33)
Nivel 3 (ingresos medios):
Cargo fijo: de $3.659,23 a $3.766,40
Cargo variable: $85,14 por kWh (antes $81,76)
El aumento se trasladará a los cuadros tarifarios de EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y a las cooperativas eléctricas del interior de la provincia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí