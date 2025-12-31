Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia

La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que impactará en las boletas que recibirán los usuarios en enero de 2026. El incremento oscilará entre el 2,10% y el 4,40%, según la categoría de ingresos, y alcanzará a todas las distribuidoras bonaerenses, incluida EDELAP en La Plata.

La suba quedó establecida a través de la Resolución N° 1.118/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según detalló la Dirección Provincial de Energía, el ajuste contempla el traslado de los precios mayoristas definidos por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las empresas prestadoras del servicio.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que los cuadros tarifarios deben actualizarse en función de los costos de energía, transporte y distribución, tal como lo establecen los contratos de concesión vigentes. En ese marco, también se incorporaron variaciones en los precios estacionales, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y una reducción progresiva de las bonificaciones para los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3.

Cambios en los subsidios desde 2026

En paralelo, el Gobierno nacional anunció un nuevo esquema de subsidios que alcanzará a los usuarios de electricidad, gas natural, gas envasado y gas propano por redes. La reorganización implicará aumentos finales en las facturas, aunque aún no se precisaron los montos.

Además, se confirmó que desde 2026 dejará de existir la segmentación por niveles de ingresos. Solo habrá dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. A su vez, las bonificaciones ya no se aplicarán durante todo el año, sino únicamente en períodos de mayor demanda energética.

¿Cuánto aumentan las tarifas de luz en La Plata y la Provincia?

Con la aplicación del nuevo ajuste, los valores quedarán de la siguiente manera:

Nivel 1 (altos ingresos):

Cargo fijo: de $4.609,59 a $4.706,61

Cargo variable: $124,17 por kWh (antes $120,06)

Nivel 2 (bajos ingresos):

Cargo fijo: de $3.375,48 a $3.484,35

Cargo variable: $73,43 por kWh (antes $70,33)

Nivel 3 (ingresos medios):

Cargo fijo: de $3.659,23 a $3.766,40

Cargo variable: $85,14 por kWh (antes $81,76)

El aumento se trasladará a los cuadros tarifarios de EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y a las cooperativas eléctricas del interior de la provincia.