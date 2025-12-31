Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central: levantan las sanciones

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
El pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a los de Rosario Central, el "campeón por decreto", en una clara queja por cómo le otorgaron el título al Canalla, al final no le saldrá caro al Pincha. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.
Los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido. Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio del Torneo Apertura que será el anteúltimo fin de semana de enero.
Esta medida beneficia a los futbolistas albirrojos que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Central en el "pasillo de honor" que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional, tras ocupar el primer lugar de la tabla por acumulación de puntos.
Tras ese partido de octavos de final que ganó 1-0 el "Pincha" con el golazo de Edwin Cetré, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.
Con esta amnistía, los futbolistas del campeón del fútbol argentino y del Trofeo de Campeones estarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez para lo que será la primera fecha ante Independiente en Avellaneda y la segunda ante Boca en UNO.
