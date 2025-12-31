Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

La Ciudad

¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque

¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque
31 de Diciembre de 2025 | 16:01

Escuchar esta nota

El último día del año se presentó, como se preveía, con un calor extremo en La Plata, con una temperatura que alcanzó los 38 grados de sensación térmica después del mediodía de este miércoles.

En una imagen que publicó el meteorólogo local Juan Ayoroa,  la estación meteorológica ubicada en el Bosque marcaba una sensación térmica de 47.1°C a las 15 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado hoy que la temperatura iba a llegar a esos valores, por lo que emitió un alerta amarillo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las escenas en las calles se multiplicaban, con peatones que bebían agua y trataban de mantenerse frescos ante el intenso calor.

En tanto, y de acuerdo al pronóstico, el alivio llegaría este jueves 1 de enero con una mínima de 20 y una máxima de 27, y con cielo parcialmente nublado.

Por su parte, el viernes 2 también tendrá buenas condiciones ya que habrá juna máxima agradable de 26, mkientras que el sábado llegaría a 23 grados durante la tarde, aunque no se esperan lluvias.

Ranking de ciudades con temperaturas más altas (SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las ciudades con registros de temperatura más elevados a las 13 horas, y La Plata volvió a ubicarse entre las más calurosas del país.

Según el relevamiento oficial, la capital bonaerense alcanzó los 32°C, con una sensación térmica de 33,7°C, superando a la Ciudad de Buenos Aires y a otras localidades del AMBA.

🔥 Ciudades con mayores temperaturas (13 h):

La Plata: 32°C (ST 33,7°C)

CABA: 31,7°C (ST 33,8°C)

Punta Indio: 31,5°C (ST 34,4°C)

Morón: 31,5°C

Campo de Mayo: 31,2°C

Ciudad Jardín Lomas del Palomar: 30,8°C

Gualeguaychú: 30,7°C

 

