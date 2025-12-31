Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Confidencialidad médica": nuevo parte médico sobre Christian Petersen
31 de Diciembre de 2025 | 15:15

El Hospital Alemán de Buenos Aires dio a conocer este miércoles 31 de diciembre un nuevo informe médico sobre el estado de salud de Christian Petersen. Según el comunicado oficial, el reconocido chef continúa internado en la institución, bajo seguimiento permanente de un equipo especializado, y su evolución se mantiene estable.

El parte, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri, detalla que Petersen permanece “bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario” y que, al momento de la comunicación, su cuadro clínico es estable. Asimismo, se indicó que se continúan realizando estudios de acuerdo con lo previsto y siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos. Desde el centro de salud reiteraron su acompañamiento a la familia y remarcaron que la información se brinda respetando estrictamente la confidencialidad médica.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
 

La actualización oficial busca llevar tranquilidad a colegas, familiares y seguidores del chef, luego de la preocupación generada por el episodio que sufrió el pasado 12 de diciembre durante una expedición al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. En ese contexto, Petersen comenzó a evidenciar un marcado agotamiento físico, lo que motivó la intervención de un guía y la posterior coordinación de un rescate con guardaparques de la zona. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo que requirió atención inmediata.

Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.

Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.

En paralelo, la familia de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que intervinieron en cada etapa del proceso. Días antes de las fiestas, difundieron un mensaje en el que destacaron la atención recibida en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, resaltando el profesionalismo con el que se abordó un cuadro que inicialmente parecía menos complejo. Su hermano, Roberto Petersen, también valoró el compromiso médico y la fortaleza del chef durante los momentos más delicados.__IP__

La figura de Sofía Zelaschi, esposa de Christian, fue mencionada por el entorno cercano como un sostén clave durante la internación. La pareja compartía diversos proyectos personales y laborales antes del episodio, y su acompañamiento constante fue fundamental para atravesar este período de incertidumbre.

El caso generó numerosas muestras de apoyo en el ámbito gastronómico y en redes sociales. Colegas, instituciones y señales como El Gourmet, donde los hermanos Petersen conducen un ciclo, manifestaron públicamente su acompañamiento y confianza en la recuperación del chef. Mientras tanto, la familia y el equipo médico reiteraron su agradecimiento por el respeto y la solidaridad recibidos, y ratificaron su decisión de seguir cuidando la intimidad del proceso

 

