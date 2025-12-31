"Confidencialidad médica": nuevo parte médico sobre Christian Petersen

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
EN FOTOS Y VIDEO. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Hospital Alemán de Buenos Aires dio a conocer este miércoles 31 de diciembre un nuevo informe médico sobre el estado de salud de Christian Petersen. Según el comunicado oficial, el reconocido chef continúa internado en la institución, bajo seguimiento permanente de un equipo especializado, y su evolución se mantiene estable.
El parte, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri, detalla que Petersen permanece “bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario” y que, al momento de la comunicación, su cuadro clínico es estable. Asimismo, se indicó que se continúan realizando estudios de acuerdo con lo previsto y siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos. Desde el centro de salud reiteraron su acompañamiento a la familia y remarcaron que la información se brinda respetando estrictamente la confidencialidad médica.
La actualización oficial busca llevar tranquilidad a colegas, familiares y seguidores del chef, luego de la preocupación generada por el episodio que sufrió el pasado 12 de diciembre durante una expedición al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. En ese contexto, Petersen comenzó a evidenciar un marcado agotamiento físico, lo que motivó la intervención de un guía y la posterior coordinación de un rescate con guardaparques de la zona. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo que requirió atención inmediata.
Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.
Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.
LE PUEDE INTERESAR
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
En paralelo, la familia de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que intervinieron en cada etapa del proceso. Días antes de las fiestas, difundieron un mensaje en el que destacaron la atención recibida en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, resaltando el profesionalismo con el que se abordó un cuadro que inicialmente parecía menos complejo. Su hermano, Roberto Petersen, también valoró el compromiso médico y la fortaleza del chef durante los momentos más delicados.__IP__
La figura de Sofía Zelaschi, esposa de Christian, fue mencionada por el entorno cercano como un sostén clave durante la internación. La pareja compartía diversos proyectos personales y laborales antes del episodio, y su acompañamiento constante fue fundamental para atravesar este período de incertidumbre.
El caso generó numerosas muestras de apoyo en el ámbito gastronómico y en redes sociales. Colegas, instituciones y señales como El Gourmet, donde los hermanos Petersen conducen un ciclo, manifestaron públicamente su acompañamiento y confianza en la recuperación del chef. Mientras tanto, la familia y el equipo médico reiteraron su agradecimiento por el respeto y la solidaridad recibidos, y ratificaron su decisión de seguir cuidando la intimidad del proceso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí