¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Anoche hubo piquetes y este miércoles 31 de diciembre se multiplican los reclamos contra Absa y Edelap
El último día del año puede ser tremendo para muchos vecinos de La Plata, que ya empiezan a preguntarse desde temprano si para el brindis de las 12 podrán contar con agua y con luz en sus hogares. Es que como viene ocurriendo en los últimos días, donde la ola de calor se hace sentir con fuerza y para hoy se espera una sensación térmica que podría alcanzar los 40º, se multiplican las quejas en distintos barrios por los cortes de ambos servicios, y desde esta madrugada se sumaron más reclamos.
Anoche los piquetes en 520 y 158, del barrio Santa Ana, por la falta del suministro eléctrico fueron una muestra del hartazgo vecinal. Pero ya a la 1 de la mañana el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) empezó a llenarse de mensajes por los apagones en varios puntos de nuestra ciudad.
Reportaron fallas en la zona norte, como por ejemplo, en 34 entre 16 y 17. Además vecinos de 16 entre 32 y 33 aseguraron que "sufrimos un corte de luz desde anoche y no nos informaron nada. No pudimos dormir porque estamos sofocados. Es indignante". En cuadras aledañas manifestaron: "Es un infierno dentro de las casas. No corre una gota de aire pese a tener todas las ventanas abiertas. Ayer ocurrió algo similar pero por menos tiempo. No sé puede descansar". Otro indicó: "En 16 y 35 trajeron un generador pero ni lo pusieron en marcha. Estamos sin luz ni agua desde ayer a las 19:45".
Mientras, Sebastián dejó su reclamo: "Me sumo a las quejas por cortes de luz de la 16 entre 32 y 33. Sé que varias cuadras más estuvieron sin servicio desde las 20 de ayer hasta las 5 de la mañana. No volvió, salvo un pico repentino que te queman las cámaras. Y ni hablar de la pérdida de la comida comprada para las Fiestas". Y se sumó José Rusconi, de 9 entre 33 y 34: "Llevamos dos días seguidos de cortes de electricidad a la tarde y a la noche".
Pero también se expresaron desde otros barrios: "Nuevo corte de luz en Gonnet, Gorina, Hernández... Ya van 10 días consecutivos al menos y Edelap ni enterado. de la situación". La zona de 409 y Camino Belgrano, de villa Elisa, es otro barrio afectado, al igual que en 9 entre 492 y 493, 15 y 489, 472 y Centenario, 30 y 450, 7 entre 529 y 530, entre otros. "En Villa Castells se corta la luz y cuando vuelve hay muy poca tensión. Se corta todos los días y por varias horas", dijo Bruno.
Por su parte, Erica Ríos vecina de Barrio Norte, se comunicó para visibilizar la "situación crítica que estamos atravesando". En ese sentido contó que "desde el día de ayer a las 14 nos encontramos sin suministro eléctrico, sin que hasta el momento exista una solución concreta ni información clara por parte de Edelap. He realizado múltiples reclamos a través del WhatsApp oficial de la empresa, que hoy funciona exclusivamente mediante una inteligencia artificial que obliga a seleccionar opciones predeterminadas y no permite el contacto con una persona ni brinda respuestas reales. El único estado que figura en la página oficial como 'ingresada', sin plazos, sin seguimiento y sin solución".
En ese marco destacó que "la situación es desesperante. Contamos con muy poca batería en los teléfonos, la heladera está completamente descongelada, con la consecuente pérdida de alimentos, muchos de ellos comprados para las fiestas de Año Nuevo. No hay asistencia ni canales eficaces para atender la emergencia".
Además en la zona de 138 y 65 aseguraron que hoy sufren cortes de luz y baja tensión. "Estamos preocupados y hartos. Pedimos al municipio que tome cartas en el asunto porque además tampoco tenemos agua", reclamaron. Y en la zona de Parque San Martín manifestaron: "Se corta la luz a cada rato. Sube y baja la tensión. Es terrible ya que no hay inversión y la empresa quiere aparecer como la mejor cuando es un desastre total al igual que Absa. La ciudad es una cloaca al aire libre. Nadie da explicaciones".
"Absa hace más de 18 día que no nos da agua en 62 entre 157 y 158. No hay una sola gota en toda la cuadra", dijo otro lector que se comunicó con EL DIA para expresar su bronca.
También hay quejas en Punta Lara. "Seguimos sin agua. Llenan cisternas y cuando llegan, luego de mucho esperar, aparece un camión aguatero del Siglo XIX", manifestaron. Además indicaron que Absa hizo circular un comunicado con obras para la zona y al respecto precisaron: "Fiesta de fin de año sin agua y siguen los cortes el día 2 de enero. El comunicado, tal cual se expresa, parece no conocer que hace muchos días estamos sin agua. Piden que hagamos reserva para el corte. Nos toman de Idiotas . Tienen un desconocimiento de la realidad que alarma".
Al ser consultados, voceros de Edelap explicaron que "las cuadrillas están trabajando en este momento en las zonas afectadas".
Anoche manifestaron que al menos en Tolosa "a las 21 horas se normalizó parcialmente el suministro eléctrico". De todas formas aseguraron que "los trabajos continúan, en el marco de la ola de calor, hasta que la totalidad de los vecinos cuenten con servicio".
Por otro lado, más de 19 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año tras una “falla en la Subestación Bosques”. Se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles se restablezca la totalidad del servicio. En la madrugada hubo casi un millón de afectados.
“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informa el comunicado de la empresa.
Sin embargo, cerca de las 08.00 el corte todavía era extenso con 19.563 usuarios sin energía eléctrica.
Este corte de suministro ocurre en medio de la preparación por Año Nuevo y se suma a los 40 grados de temperatura que se esperan para la jornada. Se informó además que, cerca de la 01.30 se registró el récord de cortes sin luz con casi un millón de usuarios afectados.
