Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía

Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"

Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
31 de Diciembre de 2025 | 16:21

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados pagó por error 700 mil pesos a los empleados de ese cuerpo legislativo y está pidiendo a los agentes que no lo “gasten” porque será descontando de su cuenta el próximo viernes.

Los empleados legislativos ya cobraron el aguinaldo con un bono y el sueldo de diciembre ayer, pero hoy comprobaron que tenían un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.

Pero la alegría de los trabajadores de la Cámara de Diputados duró poco, ya que no se trató de un bono ni un regalo, ya que las autoridades comunicaron que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero que se trató de un “error bancario” y pidieron no gastarlo, ya que será descontado el viernes.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, publicó en la red social X “parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”

“Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, agregó el legislador, que publicó la comunicación de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.

La noticia impactó en los empleados legislativos que comenzaron a comunicarse por Whatsapp para averiguar cuál era el motivo del pago, que luego fue aclarado por las autoridades de la Cámara de Diputados

LE PUEDE INTERESAR

China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería

LE PUEDE INTERESAR

Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

“Están estallados loa grupos de Whatsapp”, dijo una fuente legislativa a la Agencia Noticias Argentinas.

Señalan los empleados que el código ya era extraño porque decía “rend.pesos” y que es una leyenda por el dinero que uno va acumulando que “siempre son monedas” y esa cifra era alta para un rendimiento que siempre son pocos pesos.

Los empleados de la Cámara de Diputados cobraron el aguinaldo junto con un bono entre 150 y 300 mil pesos y ayer depositaron el sueldo de diciembre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Últimas noticias de Política y Economía

China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería

Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones

Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
Información General
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
Policiales
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Espectáculos
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla