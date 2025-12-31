Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"

La Cámara de Diputados pagó por error 700 mil pesos a los empleados de ese cuerpo legislativo y está pidiendo a los agentes que no lo “gasten” porque será descontando de su cuenta el próximo viernes.

Los empleados legislativos ya cobraron el aguinaldo con un bono y el sueldo de diciembre ayer, pero hoy comprobaron que tenían un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.

Pero la alegría de los trabajadores de la Cámara de Diputados duró poco, ya que no se trató de un bono ni un regalo, ya que las autoridades comunicaron que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero que se trató de un “error bancario” y pidieron no gastarlo, ya que será descontado el viernes.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, publicó en la red social X “parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”

“Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, agregó el legislador, que publicó la comunicación de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.

La noticia impactó en los empleados legislativos que comenzaron a comunicarse por Whatsapp para averiguar cuál era el motivo del pago, que luego fue aclarado por las autoridades de la Cámara de Diputados

“Están estallados loa grupos de Whatsapp”, dijo una fuente legislativa a la Agencia Noticias Argentinas.

Señalan los empleados que el código ya era extraño porque decía “rend.pesos” y que es una leyenda por el dinero que uno va acumulando que “siempre son monedas” y esa cifra era alta para un rendimiento que siempre son pocos pesos.

Los empleados de la Cámara de Diputados cobraron el aguinaldo junto con un bono entre 150 y 300 mil pesos y ayer depositaron el sueldo de diciembre.