Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado

La Plata recuerda un día como hoy una escena que terminó dentro de los hitos patrimoniales más emblemáticos: la Casa de Dardo Rocha, el histórico inmueble que fue residencia del fundador de la capital bonaerense -aunque nunca la habitó sino que a veces pasaba- y que desde hace décadas funciona como museo y archivo dedicado a su vida y obra. Tardó 40 días en hacerse, en una apuesta que le hizo al Gobernador de aquel entonces durante el tercer aniversario de La Plata y la inauguró con un asado el 31 de diciembre de 1885.
La Casa de Dardo Rocha, ubicada en calle 50 entre 13 y 14, fue construida en la última década del siglo XIX por el propio Dardo Rocha, figura fundamental en la creación de la ciudad de La Plata. Conocida desde entonces como “la casa de los 40 días” por la rapidez con la que se erigió –fue iniciada y concluida en poco más de un mes–, la residencia funcionó como lugar de estancia familiar y reflejo del dinamismo urbanístico de una ciudad naciente. Esa historia legendaria se preserva hoy no solo en su estructura, sino en la memoria cultural de la Ciudad.
A Rocha esos desafíos le encantaban y por eso no tardó en recoger el guante. De modo que le dijo a D’Amico que la casa estaría terminada el 1 de enero de 1885 y que lo agasajaría con un asado en aquella vivienda que ni siquiera tenía cimientos. Pero la obra tardó mucho menos en verse terminada. Ese mismo día, el 19 de noviembre de 1885, Rocha se comunicó con el ingeniero y proyectista Pedro Benoit que, pocas horas después, se presentó ante el fundador con un plano de esa futura casa, cuya construcción se inició al día siguiente.
Con el paso del tiempo, la Casa pasó por múltiples vicisitudes, hasta que su valor histórico fue reconocido y en 1948 la transformaron en el Museo y Archivo Municipal Dardo Rocha, con el propósito de preservar testimonios de la vida y obra de su fundador, así como documentos y objetos vinculados a la historia platense.
Se mantiene parte de la fachada, hay salas de exposición, conservación de mobiliario histórico y la incorporación de nuevas propuestas didácticas que permitan, tanto a vecinas y vecinos como a visitantes, interactuar con la historia del lugar de manera más profunda. Además, la Casa –que conserva objetos personales de Rocha y espacios arquitectónicos originales– se presenta como plataforma para actividades culturales, charlas y exposiciones temporales.
El museo conserva mobiliario original, vestigios de antiguas colecciones familiares y documentación que explica tanto la construcción de la Ciudad como los rasgos de un proyecto político y urbanístico que marcó un hito en la Argentina del siglo XIX.
Además, la Casa de Dardo Rocha convive en el entramado urbano con otros espacios recuperados o revitalizados, como el Pasaje Dardo Rocha –un centro cultural renovado que desde 2025 impulsa una agenda artística y cultural en el corazón de la Ciudad–, reforzando un circuito patrimonial que articula pasado y presente.
