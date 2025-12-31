Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará

Cuando restan apenas horas para despedir 2025, el mapa de la violencia extrema en la Región muestra un dato que, en términos fríos, podría leerse como alentador: hubo menos homicidios que en los dos años anteriores. Sin embargo, detrás de esa baja estadística se esconde un año atravesado por crímenes de enorme brutalidad, víctimas especialmente vulnerables y casos que generaron conmoción nacional e internacional.

Hasta ayer, al cierre de esta edición, se registraron 21 homicidios en La Plata, Berisso y Ensenada, una cifra inferior a los 29 asesinatos de 2024 y muy por debajo de los 37 de 2023. La tendencia descendente, no obstante, contrasta con la gravedad de varios episodios que marcaron a fuego el año y reabrieron debates profundos sobre la inseguridad, la violencia juvenil y la convivencia social.

El caso que se convirtió en símbolo de 2025 fue el de Kim Gómez, la nena de siete años asesinada durante el robo del auto de su madre. El ataque, cometido por menores, tuvo un desenlace atroz: la niña quedó enganchada al cinturón de seguridad y murió tras ser arrastrada varias cuadras. El crimen provocó una conmoción que trascendió las fronteras del país, con repercusión en medios internacionales y una ola de indignación que volvió a poner en agenda la participación de adolescentes en delitos cada vez más violentos.

Ese eje volvió a aparecer pocas semanas antes, con el asesinato de Mateo Yagame, un joven de 18 años que murió apuñalado tras defender a su hermano en Los Hornos. El autor del crimen tiene 14 años. Ambos casos expusieron una problemática recurrente en la estadística anual: menores como victimarios y víctimas, en contextos de extrema vulnerabilidad social.

El listado de 2025 también incluyó hechos de violencia intrafamiliar y de pareja, ataques en ocasión de robo, disputas vecinales y episodios ligados al consumo de drogas. Hubo asesinatos con armas de fuego, cuchillos y hasta situaciones de extrema crueldad.

Entre los crímenes que sacudieron a la sociedad platense se destacó el homicidio de la psiquiatra Virginia Franco, asesinada en su casa de City Bell. El caso generó una fuerte conmoción no solo por el perfil de la víctima, sino por el contexto del ataque y las preguntas que dejó abiertas sobre la seguridad. En términos estadísticos, el año mostró algunos patrones claros: la mayoría de los homicidios no estuvieron ligados a robos, sino a conflictos personales, discusiones previas o relaciones cercanas entre víctima y agresor. También se repitió la concentración de hechos en determinados meses, con picos de violencia en el primer trimestre y un cierre de año especialmente tenso.

Ese tramo final tuvo su expresión más dramática en lo que ya se conoce como la Navidad sangrienta de Barrio Aeropuerto. En la madrugada del 25 de diciembre, Daniel Ramírez (45) fue asesinado de dos disparos por un vecino, tras una serie de amenazas que, según la familia, nunca fueron atendidas por la Policía. El detonante habría sido una discusión por la pirotecnia.

Daniel era trabajador de una cooperativa municipal, padre, abuelo reciente y muy querido en el barrio. Había salido con su pareja, Malvina, a llevar a su hija mayor luego de los festejos de Nochebuena. Al regresar, lo esperaba la muerte. Según el relato de su compañera, el agresor lo baleó primero en un hombro y luego lo remató con un disparo en el cuello. “Lo mató como a un perro”, dijo Malvina a EL DIA entre lágrimas.

El recuerdo más doloroso llegó con las últimas palabras compartidas. “Lo último que hice con él fue darle un beso a las 12 y me dijo ‘Feliz Navidad’. Nos íbamos a mudar, acá a unas cuadras. ¿Y ahora cómo les cuento a los chicos que su papá está muerto? ¿Cómo lo explico?”, cerró la mujer.

El caso sumó en los últimos días nuevos capítulos judiciales, con la declaración del imputado, que admitió haber disparado pero intentó desligarse de la intención homicida. Mientras la Justicia avanza, la familia de Daniel enfrenta un duelo atravesado por el abandono, el dolor y la bronca. Así, 2025 cerró con menos muertes que otros años, pero con heridas profundas. La estadística bajó, pero el impacto social de los crímenes dejó una marca difícil de borrar.

El asesinato de Kim Gómez, el caso más impactante de 2025 y que conmocionó a todo un país