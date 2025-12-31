El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025

Varias relaciones de famosos se terminaron durante 2025. Algunos matrimonios de muchos años y otras parejas incipientes que no prosperaron.

Una de las separaciones que más resonó fue la de Gimena Accardi y Nico Vázquez, después de 18 años juntos y en medio de declaraciones polémicas como la de la actriz revelando que había sido "infiel con un random". Meses más tarde, el actor confirmó su romance con su coprotagonista en "Rocky".

Otra relación que llegó a su fin después de 17 años juntos y tres hijos en común fue la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. También en medio de rumores de infidelidad, aunque ambos evitaron dar demasiadas explicaciones. En los últimos días, la modelo coqueteó con el influencer Ian Lucas y aseguró que nunca más volvería con su ex.

También se separaron Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, tras 14 años juntos y tres hijas en común. El ex jugador se mostró con Ivana Figueiras muy rápido y la modelo aseguró que le costó mucho superar la separación. El mismo tiempo estuvieron juntos Luli Fernández y Cristian Cúnero Libarona, que tienen un hijo en común y decidieron terminar de manera pacífica su relación.

Entre las relaciones que duraron menos tiempo, pero hicieron mucho ruido, se encuentran las de: Javier Milei y Yuyito González, Homero Pettinato y Sofía Gonet, Juana Repetto y Sebastián Graviotto, Cande Tinelli y Coti Sorokin, Jésica Cirio y Elías Piccirillo, Wanda Nara con L-Gante, Zaira Nara con Fcaundo Pieres, Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich, Nicki Nicole y Lamine Yamal, Daniela Celis y Thiago Medina, Tuli Acosta y Lit Killah, Tiago PZK y Belu Negri, Ángela Leiva y Chelo Weigandt, Ángela Torres y Rusherking, Coti Romero y Nacho Castañares, Manuela Viale y Federico Freire y "La Tora" Villar y Maxi Kilates.