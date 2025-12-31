Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!

El Círculo de Atletas Veteranos de La Plata organizó este último día del año la tradicional carrera de cierre de temporada, una prueba de 5 kilómetros que se desarrolló durante la mañana en el Bosque platense y reunió a atletas de distintas edades.

La actividad comenzó temprano: desde las 6 de la mañana se realizó la entrega de dorsales y la acreditación de los participantes, en una jornada marcada por las altas temperaturas. Para acompañar el esfuerzo físico, la organización dispuso dos puestos de hidratación a lo largo del recorrido.

La competencia contó con una amplia participación, incluyendo corredores mayores de 70 años, fieles animadores de este tipo de encuentros, y también hubo un espacio destinado a los más chicos, que pudieron sumarse a la propuesta deportiva y familiar.

Pese a las condiciones climáticas desfavorables para la práctica atlética, la carrera se desarrolló con total normalidad y sin incidentes. Cerca de las 9.30 se dio por finalizada la actividad con la correspondiente entrega de premios y el cierre formal del evento.

El normal desarrollo de la prueba en La Plata contrastó con lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el ganador de una carrera de 8 kilómetros disputada en la misma jornada terminó descompensándose tras cruzar la meta, un episodio que volvió a poner en foco los riesgos de competir bajo temperaturas extremas.