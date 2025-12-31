Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
31 de Diciembre de 2025 | 09:07

Escuchar esta nota

A partir de mañana, primer día del 2026, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán aplicar los nuevos montos para la liquidación de los impuestos.

De esta manera, el Ejecutivo estableció que para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro por el gravamen al CO.

Desde el Gobierno justificaron en el documento que la suba resulta necesaria para “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. El aumento se da en el marco de una serie de actualizaciones mensuales que se realizan desde 2024.

Desde 2018, el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se actualizan cada tres meses siguiendo la evolución de la inflación, pero distintas administraciones resolvieron posponer su aplicación para contener el impacto en los precios de venta al público.

El impuesto al dióxido de carbono grava específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, sumándose al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática junto con el resto de los tributos para mantener su valor real en términos fiscales y ambientales.

A finales de noviembre, el Gobierno prorrogó un nuevo aumento de impuestos a los combustibles y ordenó que la suba de los tributos que quedó pendiente de 2024, sumada a las actualizaciones que correspondían a los primeros tres trimestres de 2025, recién se aplicará a partir del 1° de enero de 2026 para la nafta súper, virgen y el gasoil.

