Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Los premios del Mundial Qatar 2022, en la mira: investigan el destino de 40 millones de dólares
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
VIDEO. El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Prudencia en el uso de pirotecnia en la fiesta de Fin de Año
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A partir de mañana, primer día del 2026, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán aplicar los nuevos montos para la liquidación de los impuestos.
De esta manera, el Ejecutivo estableció que para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro por el gravamen al CO.
Desde el Gobierno justificaron en el documento que la suba resulta necesaria para “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. El aumento se da en el marco de una serie de actualizaciones mensuales que se realizan desde 2024.
Desde 2018, el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se actualizan cada tres meses siguiendo la evolución de la inflación, pero distintas administraciones resolvieron posponer su aplicación para contener el impacto en los precios de venta al público.
El impuesto al dióxido de carbono grava específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, sumándose al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática junto con el resto de los tributos para mantener su valor real en términos fiscales y ambientales.
LE PUEDE INTERESAR
Los premios del Mundial Qatar 2022, en la mira: investigan el destino de 40 millones de dólares
LE PUEDE INTERESAR
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
A finales de noviembre, el Gobierno prorrogó un nuevo aumento de impuestos a los combustibles y ordenó que la suba de los tributos que quedó pendiente de 2024, sumada a las actualizaciones que correspondían a los primeros tres trimestres de 2025, recién se aplicará a partir del 1° de enero de 2026 para la nafta súper, virgen y el gasoil.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí