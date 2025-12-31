Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vive un proceso de transformación en su alcance internacional que excede el terreno de juego y aún así en medio del escándalo político y económico. Bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, la AFA desarrolla desde hace varios años una estrategia de expansión global de marca que hoy encuentra en Medio Oriente, especialmente en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), uno de sus principales puntos de proyección económica y simbólica.
El lanzamiento más resonante de esta expansión es la construcción de la “AFA Tower” en Dubái, un ambicioso proyecto que la propia AFA presentó públicamente con su socio estratégico, la empresa inmobiliaria Prestige One.
Alongside @ByPrestigeOne, we take another step forward in AFA’s global expansion.— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) December 29, 2025
Strengthening our legacy across the globe. 🇦🇷🤝 pic.twitter.com/1os9qOF23U
Este edificio de lujo no será un rascacielos más en una ciudad que desafía los límites del real estate internacional. Se plantea como un complejo multifuncional que, además de alojar residencias de alto nivel, incluirá un museo interactivo del fútbol argentino, academias deportivas y espacios formativos, restaurantes temáticos inspirados en el fútbol argentino, y oficinas de la AFA en una región considerada estratégica para su inserción global.
La denominación del proyecto con el nombre y la imagen de la AFA es un gesto simbólico fuerte: pretende fusionar la marca de uno de los éxitos deportivos más recientes de Argentina con un inmueble icónico en uno de los centros económicos más dinámicos del planeta.
Lejos de ser un hecho aislado, la torre en Dubái aparece como parte de un plan integral de marketing internacional que la AFA puso en marcha desde que Tapia asumió la presidencia. Este plan se propuso: multiplicar acuerdos con sponsors internacionales (más de 80 a nivel global), impulsar la presencia de la marca en regiones claves como Medio Oriente, Asia, Estados Unidos, India y Centroamérica, y diversificar las fuentes de ingresos y no depender exclusivamente de actividades ligadas a torneos nacionales o derechos de televisión.
Esto se traduce en alianzas con empresas aéreas y bancarias regionales, presencia intensa en redes sociales en idiomas locales y eventos de promoción en mercados con gran potencial económico para la entidad.
Sin embargo, este proceso expansivo se da en un contexto de crecientes tensiones y cuestionamientos hacia la gestión de Tapia. El 2025 cerró con investigaciones judiciales y mediáticas por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA, incluida la necesidad de explicar gastos millonarios que han captado la atención de la justicia y de organismos de control.
