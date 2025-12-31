¿Te vas a la Costa Atlántica? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias

VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
Con el inicio de la temporada de verano 2026, los principales accesos a los destinos turísticos de la Costa Atlántica están bajo un fuerte esquema de controles viales y radares de velocidad para disminuir accidentes y ordenar el tránsito.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos, instaló más de 70 dispositivos de control de velocidad (rádares y cámaras de foto-multas) que funcionan tanto en sentido hacia la costa como en el regreso.
Estos dispositivos se concentran en sectores con historial de siniestros viales o tramos con cambios de velocidad para incentivar una conducción más segura y prevenida.
Los límites máximos de velocidad varían según la ruta y tramo: en Rutas 11, 63 y 74 suelen estar entre 60 y 110 km/h; y en la Ruta 2 pueden llegar hasta 120 o incluso 130 km/h en tramos específicos.
Superar estas velocidades puede derivar en fotomultas automáticas, con sanciones económicas que, según la normativa vigente, pueden superar el millón de pesos dependiendo de la infracción y el cálculo por Unidades Fijas (UF).
Además de los radares fijos, este verano se aplican: radares móviles que rotan entre distintos puntos, controles de alcoholemia, operativos especiales en fines de semana, recambios turísticos y horas críticas.
También se realizan acciones para detectar uso de celular al volante o no utilización del cinturón de seguridad, incluso con tecnología como drones y sistemas de vigilancia avanzada.
Distribución aproximada de radares
Ruta 2 (Autovía 2): 48 radares en ambos sentidos.
Ruta 11: 11 equipos.
Ruta 36: 2 puntos de control.
Ruta 63: 5 dispositivos.
Ruta 74: 6 radares.
