¿Te vas a la Costa Atlántica? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias

¿Te vas a la Costa Atlántica? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
31 de Diciembre de 2025 | 11:35

Escuchar esta nota

Con el inicio de la temporada de verano 2026, los principales accesos a los destinos turísticos de la Costa Atlántica están bajo un fuerte esquema de controles viales y radares de velocidad para disminuir accidentes y ordenar el tránsito.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos, instaló más de 70 dispositivos de control de velocidad (rádares y cámaras de foto-multas) que funcionan tanto en sentido hacia la costa como en el regreso.

Estos dispositivos se concentran en sectores con historial de siniestros viales o tramos con cambios de velocidad para incentivar una conducción más segura y prevenida.

Los límites máximos de velocidad varían según la ruta y tramo: en Rutas 11, 63 y 74 suelen estar entre 60 y 110 km/h; y en la Ruta 2 pueden llegar hasta 120 o incluso 130 km/h en tramos específicos. 

Superar estas velocidades puede derivar en fotomultas automáticas, con sanciones económicas que, según la normativa vigente, pueden superar el millón de pesos dependiendo de la infracción y el cálculo por Unidades Fijas (UF). 

Además de los radares fijos, este verano se aplican: radares móviles que rotan entre distintos puntos, controles de alcoholemia, operativos especiales en fines de semana, recambios turísticos y horas críticas. 

También se realizan acciones para detectar uso de celular al volante o no utilización del cinturón de seguridad, incluso con tecnología como drones y sistemas de vigilancia avanzada

 

Distribución aproximada de radares

  • Ruta 2 (Autovía 2): 48 radares en ambos sentidos.

  • Ruta 11: 11 equipos.

  • Ruta 36: 2 puntos de control.

  • Ruta 63: 5 dispositivos.

  • Ruta 74: 6 radares. 

Tags

