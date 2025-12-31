EN FOTOS. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: la lista completa de los momos que se quemarán en La Plata

31 de Diciembre de 2025 | 13:35

Ya es un clásico que familias enteras salgan a recorren los muñecos que se quemarán en la madrugada del 1ro de enero. Este miércoles hubo un incesante desfile de personas alrededor de las estructuras que armaron vecinos y artistas.

Desde temprano, muchos se sacaron fotos y hablaron con los armadores, en medio de la intensa ola de calor que azota a la Región. Pero ello no fue impedimento para la visita de las figuras que eligieron para despedir el 2025 y recibir el nuevo año.

Es tradicional que la recorrida se haga de a pie por Circunvalación y luego se llegue en auto a los muñecos que se encuentran dentro del Casco o bien en la periferia.

En esta nota encontrarás las imágenes de la colorida previa de la quema de los muñecos.

Uno por uno, todos los muñecos

EL LISTADO DE LOS MOMOS HABILITADOS

ALBERTO BASSI LOVE

10 y 71

LOS BRAINROTS ITALIANOS

11 y 32

GRACIAS ROSA

13 y 502

MUÑECO ROCK

13 y 522

TOM Y JERRY

134 y 485

TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)

139 bis y 477

ESCANDALOSOS

139 y 492

CRUELANDIA

14 entre 467 y 466

WALL-E

16 y 50

LABUBU MOMO

17 y 526

LOS MEZCLAS / PIKACHU

19 y 485

BRAINROT

19 y 527

AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA

31 entre 41 y 42

AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA

31 y 40

LA ABEJA

44 y 140

RAROMAGEDON

45 y 132

EL MEJOR STITCH

52 y 137

RICK DE RICK Y MORTY

67 y 142

FREDDY VS JASON

36 y 121

DRAKO

72 entre 16 y 17

EL MUNDO DE MARIO BROS

72 y 13

ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8

72 y 152

MÁS MUÑECOS

EL LISTADO DE LOS QUE NO TIENEN HABILITACIÓN

ALONSO Y TOMAS MAZZA (CON UN TRIBUTO A KIM GÓMEZ)

38 y 22

BARCO PIRATA

136 entre 40 y 41 19 y 43

BART SIMPSON

65 y 17

BENDER

37 y 21

BOB ESPONJA

139 entre 488 y 489

BRAINROT ITALIANO

39 entre 125 y 126 106 y 13 – Punta Lara

CAROLINE Y LA PUERTA CERRADA

43 entre 127 y 128 – Berisso

CHIMUELO

19 y 39

CLASH ROYALE

5 y 75

DEMOGORGON

115 entre 95 y 96

EL CADÁVER DE LA NOVIA

79 entre 136 y 137

EL CHAVO DEL 8

Diagonal 145 y 414E

EL CHIQUI TAPIA

124 entre 11 y 12 – Berisso

EL ETERNAUTA

10 y 40

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK

13 entre 94 y 95 172 entre 46 y 47

ESPANTAPÁJAROS

25 y 55

FURIA DE INTENSAMENTE

157 y 58

GOOFY

157 y 517

HIJITUS

116 y 521

HORA DE AVENTURAS

136 y 36

JAKE Y FINN DE HORA DE AVENTURAS

7 y 520 bis

JUGO BAGGIO

135 entre 63 y 64

LA BUBU

524 y 21

LA MOLE DE LOS 4 FANTÁSTICOS

Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada

LA NOCHE DEL TERROR

64 y 15

MANDANOS TUS FOTOS Y VIDEOS DE LA QUEMA DE MUÑECOS

Como ya es una tradición todos los años, eldia.com publicará las imágenes que envíen nuestros lectores de la quema de muñecos, que se realizará en los barrios de la Ciudad en los primeros minutos de 2026. Quienes quieran mandar fotos y videos que tomen durante la celebración podrán hacerlo al WhatsApp de EL DIA, +54 9 221 477 9896. Será una buena oportunidad para que todos los momos queden registrados en la Web.