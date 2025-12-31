Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

La Ciudad

EN FOTOS. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: la lista completa de los momos que se quemarán en La Plata

Foto: Adrián Sosa

31 de Diciembre de 2025 | 13:35

Ya es un clásico que familias enteras salgan a recorren los muñecos que se quemarán en la madrugada del 1ro de enero. Este miércoles hubo un incesante desfile de personas alrededor de las estructuras que armaron vecinos y artistas.

Desde temprano, muchos se sacaron fotos y hablaron con los armadores, en medio de la intensa ola de calor que azota a la Región. Pero ello no fue impedimento para la visita de las figuras que eligieron para despedir el 2025 y recibir el nuevo año.

Es tradicional que la recorrida se haga de a pie por Circunvalación y luego se llegue en auto a los muñecos que se encuentran dentro del Casco o bien en la periferia.

En esta nota encontrarás las imágenes de la colorida previa de la quema de los muñecos.

Uno por uno, todos los muñecos

EL LISTADO DE LOS MOMOS HABILITADOS

ALBERTO BASSI LOVE
10 y 71

LOS BRAINROTS ITALIANOS
11 y 32

GRACIAS ROSA
13 y 502

MUÑECO ROCK
13 y 522

TOM Y JERRY
134 y 485

TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)
139 bis y 477

ESCANDALOSOS
139 y 492

CRUELANDIA
14 entre 467 y 466

WALL-E
16 y 50

LABUBU MOMO
17 y 526

LOS MEZCLAS / PIKACHU
19 y 485

BRAINROT
19 y 527

AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA
31 entre 41 y 42

AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA
31 y 40

LA ABEJA
44 y 140

RAROMAGEDON
45 y 132

EL MEJOR STITCH
52 y 137

RICK DE RICK Y MORTY
67 y 142

FREDDY VS JASON
36 y 121

DRAKO
72 entre 16 y 17

EL MUNDO DE MARIO BROS
72 y 13

ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8
72 y 152

 

MÁS MUÑECOS

EL LISTADO DE LOS QUE NO TIENEN HABILITACIÓN

ALONSO Y TOMAS MAZZA (CON UN TRIBUTO A KIM GÓMEZ)
38 y 22

BARCO PIRATA
136 entre 40 y 41 19 y 43

BART SIMPSON
65 y 17

BENDER
37 y 21

BOB ESPONJA
139 entre 488 y 489

BRAINROT ITALIANO
39 entre 125 y 126 106 y 13 – Punta Lara

CAROLINE Y LA PUERTA CERRADA
43 entre 127 y 128 – Berisso

CHIMUELO
19 y 39

CLASH ROYALE
5 y 75

DEMOGORGON
115 entre 95 y 96

EL CADÁVER DE LA NOVIA
79 entre 136 y 137

EL CHAVO DEL 8
Diagonal 145 y 414E

EL CHIQUI TAPIA
124 entre 11 y 12 – Berisso

EL ETERNAUTA
10 y 40

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK
13 entre 94 y 95 172 entre 46 y 47

ESPANTAPÁJAROS
25 y 55

FURIA DE INTENSAMENTE
157 y 58

GOOFY
157 y 517

HIJITUS
116 y 521

HORA DE AVENTURAS
136 y 36

JAKE Y FINN DE HORA DE AVENTURAS
7 y 520 bis

JUGO BAGGIO
135 entre 63 y 64

LA BUBU
524 y 21

LA MOLE DE LOS 4 FANTÁSTICOS
Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada

LA NOCHE DEL TERROR
64 y 15

MANDANOS TUS FOTOS Y VIDEOS DE LA QUEMA DE MUÑECOS

Como ya es una tradición todos los años, eldia.com publicará las imágenes que envíen nuestros lectores de la quema de muñecos, que se realizará en los barrios de la Ciudad en los primeros minutos de 2026. Quienes quieran mandar fotos y videos que tomen durante la celebración podrán hacerlo al WhatsApp de EL DIA, +54 9 221 477 9896. Será una buena oportunidad para que todos los momos queden registrados en la Web.

 

 

Multimedia

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

