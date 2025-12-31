Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches

En el marco de controles preventivos y la aplicación de la ley contravencional, la Policía realizó este miércoles una serie de operativos contra trapitos y cuidacoches en distintos puntos del centro de La Plata. Las acciones derivaron en aprehensiones e infracciones, principalmente en zonas de alta circulación vehicular.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la intersección de 11 y 57, donde efectivos del Comando de Patrullas La Plata, durante una recorrida preventiva, detectaron a dos hombres que exigían dinero a automovilistas a cambio del cuidado de los vehículos. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena, con intervención del Juzgado de Faltas, por infracción a la normativa vigente.

Un segundo operativo tuvo lugar en Diagonal 73 y 8, donde la policía interceptó a tres personas que se encontraban realizando la misma actividad. En este caso, se labraron las correspondientes actuaciones contravencionales y también tomó intervención el Juzgado de Faltas. Según se informó, algunos de los involucrados se encontraban en situación de calle.

Resistencia y actuación judicial

El procedimiento más complejo se registró en 13 entre 32 y 33, cuando personal de la policía motorizada detectó a un hombre realizando tareas de cuidacoches que, al ser identificado, se mostró agresivo e intentó resistirse al accionar policial.

Ante esta situación, fue reducido y aprehendido junto a otro hombre que se encontraba en el lugar. El hecho fue caratulado como “resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló lo actuado por los efectivos.

Refuerzan controles en fechas clave

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que estos operativos se intensifican durante fechas festivas, con el objetivo de prevenir situaciones de extorsión, garantizar la libre circulación y mantener el orden en la vía pública, especialmente en sectores céntricos y comerciales.