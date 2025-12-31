Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Policiales

Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches

Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
31 de Diciembre de 2025 | 16:17

Escuchar esta nota

En el marco de controles preventivos y la aplicación de la ley contravencional, la Policía realizó este miércoles una serie de operativos contra trapitos y cuidacoches en distintos puntos del centro de La Plata. Las acciones derivaron en aprehensiones e infracciones, principalmente en zonas de alta circulación vehicular.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la intersección de 11 y 57, donde efectivos del Comando de Patrullas La Plata, durante una recorrida preventiva, detectaron a dos hombres que exigían dinero a automovilistas a cambio del cuidado de los vehículos. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena, con intervención del Juzgado de Faltas, por infracción a la normativa vigente.

Un segundo operativo tuvo lugar en Diagonal 73 y 8, donde la policía interceptó a tres personas que se encontraban realizando la misma actividad. En este caso, se labraron las correspondientes actuaciones contravencionales y también tomó intervención el Juzgado de Faltas. Según se informó, algunos de los involucrados se encontraban en situación de calle.

Resistencia y actuación judicial

El procedimiento más complejo se registró en 13 entre 32 y 33, cuando personal de la policía motorizada detectó a un hombre realizando tareas de cuidacoches que, al ser identificado, se mostró agresivo e intentó resistirse al accionar policial.

Ante esta situación, fue reducido y aprehendido junto a otro hombre que se encontraba en el lugar. El hecho fue caratulado como “resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló lo actuado por los efectivos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

Refuerzan controles en fechas clave

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que estos operativos se intensifican durante fechas festivas, con el objetivo de prevenir situaciones de extorsión, garantizar la libre circulación y mantener el orden en la vía pública, especialmente en sectores céntricos y comerciales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

En La Plata, un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
La Ciudad
¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
EN FOTOS Y VIDEO. La tradicional recorrida de los platenses por los muñecos: todos los momos que se quemarán en La Plata
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Espectáculos
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Información General
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla