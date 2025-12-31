Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía

La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas

La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
31 de Diciembre de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

La interna judicial por el control de una de las causas que más salpica al poder del fútbol argentino llegó a una definición. La Cámara Federal de La Plata determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es quien debe llevar adelante la investigación DE la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, se resolvió el conflicto de competencia que Villena mantenía con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigación que Villena ya tenía abierta sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos.

Leé también: Allanaron la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a “Chiqui” Tapia

La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que habría movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025.

Según los informes, el foco está puesto en la utilización de sujetos fiscales —muchos de ellos monotributistas de bajo rango— que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su capacidad económica.

La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura

LE PUEDE INTERESAR

Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"

Sur Finanzas y la retención indebida de aportes

Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Tapia.

La financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.

Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela Sánchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino.

En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.

El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de vehículos.

En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá de Vallejo en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Últimas noticias de Política y Economía

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura

Diputados pago por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"

China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería

Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Información General
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
Espectáculos
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Policiales
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla