La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
La interna judicial por el control de una de las causas que más salpica al poder del fútbol argentino llegó a una definición. La Cámara Federal de La Plata determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es quien debe llevar adelante la investigación DE la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De esta manera, se resolvió el conflicto de competencia que Villena mantenía con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigación que Villena ya tenía abierta sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos.
La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que habría movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025.
Según los informes, el foco está puesto en la utilización de sujetos fiscales —muchos de ellos monotributistas de bajo rango— que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su capacidad económica.
La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.
Sur Finanzas y la retención indebida de aportes
Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Tapia.
La financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.
Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela Sánchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino.
En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.
El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de vehículos.
En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá de Vallejo en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.
