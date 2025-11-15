Continúan los amistosos internacionales con México ante Uruguay

Los amistosos correspondientes a la fecha FIFA tienen su continuidad hoy con Russia ante Chile desde las 12.00 en Olimpiyskiy Stadion Fisht. Mientras que a las 13.00 Brasil se mide con Senegal en el Emirates Stadium, ubicado en Londres.

Por su parte, a partir de las 19.00 Estados Unidos recibe en Filadelfia a Paraguay. 21.00 en La Florida, Colombia contra Nueva Zelanda. En tanto que el último partido será entre México y Uruguay en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.