Actividades: fiestas, taller de cine y música, aniversario de El Peligro

CONTACTOS

Por correo electrónico: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Abastense: peña de fin de año

El Club Abastense (520 y 208) organiza una peña para el domingo 7 de diciembre, desde las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.

Fiesta a beneficio en Gonnet

El sábado 22, de 21 a 2, el Centro de Fomento de Gonnet (calle 502 Nº 2068, entre 15 y 16) realizará una fiesta a beneficio para recaudar fondos destinados al nuevo piso de la institución. La noche contará con la participación de “Marcianitos Verdes”, banda de covers de rock nacional. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

Aniversario de El Peligro

Hoy, desde las 11 y sobre la Ruta entre 420 y diagonal 208, se realizará diferentes actividades para conmemorar el 151° aniversario de El Peligro. A las 15 se llevará a cabo la Maratón Aniversario y a las 16, el Acto Central con desfile de instituciones, presencia de personalidades de la comunidad y corte de torta. A las 17 será el cierre con bandas musicales.

TALLER DE CINE Y MÚSICA

Abren las inscripción para las cuatro clases que se desarrollarán en la Peña de las Bellas Artes desde el 17 de noviembre. El taller abordará la narración cinematográfica a través de la música de Ennio Morricone. Las clases estarán a cargo de Pablo Loudet. Cel.: 221 541 9125. Socios de la peña: $10.000 . No socios: $16.000.

FIESTA DE “PÉTALOS DE ROSAS”

El centro de la tercera edad “pétalos de rosas” realiza hoy su fiesta mensual, a las 20, en 13 ex70 y 122 Norte en Berisso. El costo: $3.000 socios y $5.000 no socios.