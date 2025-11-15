Cayó el presunto homicida de Tolosa

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales
Conmoción: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher
“Profundo malestar”: un sector de empleados del Lobo apuntó contra la CD
Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”
Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ayer cayó el principal sospechoso del crimen de Agustín González en Tolosa. Según fuentes oficiales, acorralado por la Justicia y la Policía y la presión que venía ejerciendo la familia de la víctima desde las redes sociales y con distintas manifestaciones públicas, decidió entregarse en la sede de la DDI con su abogado.
Se trata de Damián Michel Valenzuela (22), quien está sindicado como el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Agustín González (22).
El miércoles, efectivos de la Policía bonaerense, al cabo de varios allanamientos, habían capturado a otro de los apuntados por el asesinato, Santino Ezequiel Piedrabuena (19) mientras los allegados a González no cesaban con sus reclamos de justicia.
En distintos videos, que compartieron por varias plataformas virtuales, dieron al menos otros dos nombres más, aunque en la investigación aparecería un tal Gonzalo, del que no se brindaron más datos.
El joven de 22 años fue baleado el pasado lunes a la madrugada en 521 y 118.
Según trascendió, una discusión de dos grupos llevó a González a sacarle la gorra a otro y, aunque se la devolvió, al rato recibió dos disparos.
LE PUEDE INTERESAR
“Dale un tiro”, la orden sin filtro en un robo
LE PUEDE INTERESAR
Un intento de homicidio va camino al juicio oral
Por este caso, con las pruebas colectadas por los investigadores, la Justicia lanzó varios allanamientos, que se hicieron en un lavadero de 19 y 523, en 18 entre 530 y 531 y en 526 esquina 16.
De los operativos participaron varias divisiones policiales atento a la hostilidad de la zona y se incautaron cartuchos de escopeta, celulares y tarjetas bancarias.
La pista del avance narco en el barrio El Churrasco, donde residía la víctima, está en poder de los pesquisas.
Las denuncias fueron muy concretas sobre una banda que “llenaba de porquerías a los pibes”, según indicó una familiar de González.
Sin dudas ese sector de La Plata, con las urbanizaciones linderas de El Mercado, Nuevo Ringuelet y La Bajada, está atravesado por una compleja situación social, económica y educativa, donde la venta de estupefacientes estaría haciendo estragos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí