Cayó el presunto homicida de Tolosa

El segundo detenido por el asesinato de un joven en Tolosa

Ayer cayó el principal sospechoso del crimen de Agustín González en Tolosa. Según fuentes oficiales, acorralado por la Justicia y la Policía y la presión que venía ejerciendo la familia de la víctima desde las redes sociales y con distintas manifestaciones públicas, decidió entregarse en la sede de la DDI con su abogado.

Se trata de Damián Michel Valenzuela (22), quien está sindicado como el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Agustín González (22).

El miércoles, efectivos de la Policía bonaerense, al cabo de varios allanamientos, habían capturado a otro de los apuntados por el asesinato, Santino Ezequiel Piedrabuena (19) mientras los allegados a González no cesaban con sus reclamos de justicia.

En distintos videos, que compartieron por varias plataformas virtuales, dieron al menos otros dos nombres más, aunque en la investigación aparecería un tal Gonzalo, del que no se brindaron más datos.

El joven de 22 años fue baleado el pasado lunes a la madrugada en 521 y 118.

Según trascendió, una discusión de dos grupos llevó a González a sacarle la gorra a otro y, aunque se la devolvió, al rato recibió dos disparos.

Por este caso, con las pruebas colectadas por los investigadores, la Justicia lanzó varios allanamientos, que se hicieron en un lavadero de 19 y 523, en 18 entre 530 y 531 y en 526 esquina 16.

De los operativos participaron varias divisiones policiales atento a la hostilidad de la zona y se incautaron cartuchos de escopeta, celulares y tarjetas bancarias.

La pista del avance narco en el barrio El Churrasco, donde residía la víctima, está en poder de los pesquisas.

Las denuncias fueron muy concretas sobre una banda que “llenaba de porquerías a los pibes”, según indicó una familiar de González.

Sin dudas ese sector de La Plata, con las urbanizaciones linderas de El Mercado, Nuevo Ringuelet y La Bajada, está atravesado por una compleja situación social, económica y educativa, donde la venta de estupefacientes estaría haciendo estragos.