En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
Un brutal paso más de violencia escolar, con varias personas golpeadas
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Llaman a indagatoria a Spagnuolo por presuntas coimas en la ANDIS
Arranca una semana de música por el 143 aniversario de la Ciudad
Actividades: fiestas, taller de cine y música, aniversario de El Peligro
Cuarto intermedio para definir el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy a las 8 de la mañana el jurado popular emitirá su veredicto. Las idas y vueltas alimentan todo tipo de conjeturas. Tensión
Los miembros del jurado popular decidieron dictar un cuarto intermedio hasta hoy a las 08.00 para dar a conocer el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Deben decidir si declaran culpables o inocentes a los siete acusados del crimen: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; así como Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.
Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó que “no llegaron a un acuerdo”. “Creo que hay una interna entre ellos”, conjeturó.
En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.
“En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.
Sin embargo, las dudas que generó esta postergación tiene diferentes lecturas, por ejemplo para la defensa de Emerenciano Sena, que lo considera como “un triunfo”.
LE PUEDE INTERESAR
Cayó el presunto homicida de Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
“Dale un tiro”, la orden sin filtro en un robo
Se sabe que la duda siempre juega a favor de los imputados de cualquier delito.
Antes de que comenzara la deliberación este viernes, cada uno de los imputados tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Algunos aprovecharon ese derecho, otros se abstuvieron.
Marcela Acuña fue, entre todos los imputados, quien nuevamente se extendió más de lo común y fiel a su estilo, ofreció palabras explosivas. A horas de escuchar el veredicto, la mamá de César Sena, imputada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario, aseguró nuevamente que es inocente y sorpresivamente pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.
La dirigente piquetera argumentó su pedido en que -para ella- el caso fue manipulado políticamente.
“Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia”, dijo la ex suegra de Cecilia.
En ese sentido, Acuña continuó con las acusaciones sobre la Justicia, e incluso apuntó contra el “Poder Ejecutivo”, aunque no precisó de dónde.
“Esta causa, si bien hoy es un juicio por jurado, un jurado popular, se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales desde el día uno, con prejuicios, para llegar al poder. Y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo. Y me hago cargo de lo que digo. Y voy a hacer todo lo que esté (a mi alcance) donde esté, para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido”, insistió.
En su intervención, Acuña dijo que es inocente y que “jamás dañaría a otro ser humano”.
En el mismo tramo de la audiencia, Emerenciano Sena, padre de César y acusado del mismo delito que Acuña, simplemente dijo que es inocente. En el caso del presunto autor material, optó por guardar silencio, tal como hizo durante todo el debate. Ahora será el turno de que el jurado hable y defina su destino.
El proceso cuenta con la presidencia técnica de la jueza Dolly Fernández.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí