Manteros de Parque Saavedra serán relocalizados

El plan de regularización comercial que impulsa el Municipio se extendió a 300 manteros del Parque Saavedra, quienes aceptaron integrarse al esquema oficial destinado a reorganizar la oferta callejera y mejorar las condiciones en que se lleva adelante este tipo de actividad económica, informó la Comuna.
La adhesión se produjo luego del cierre temporal del predio, situado entre las calles 12, 14, 64, y 68, que es parte de un plan de renovación integral.
Según datos relevados por el área de Producción municipal, el universo completo de comerciantes que operaban en el espacio verde, supera el medio millar, dedicados a diversos rubros: objetos hechos a mano, indumentaria, entretenimiento infantil, cultivo y viverismo, propuestas gastronómicas, fragancias, bijouterie y artículos tecnológicos, entre otros.
Aunque el reordenamiento comenzó a aplicarse a mediados de año, la confirmación administrativa llegó tras la publicación de un decreto que amplía el alcance del sistema vigente. Con esta actualización, los emprendedores que fueron contabilizados en el registro específico del emblemático parque quedan habilitados para acceder a los beneficios y obligaciones del esquema municipal, que hasta ahora contemplaba únicamente a quienes actuaban en otras plazas céntricas y en corredores comerciales de alto tránsito.
Para integrarse, es necesario acreditar identidad nacional, mayoría de edad y residencia dentro del partido. En los casos en que la dirección formal aún no coincide con el domicilio real, se permite presentar comprobantes de servicios y gestionar la actualización correspondiente.
