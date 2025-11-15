Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales |Evalúan daños. Habría al menos 20 heridos

Una explosión en Spegazzini sacudió a todos

El siniestro en una fábrica dentro del parque industrial tuvo un efecto dominó con otras linderas. Montaron un gran operativo de seguridad

Una explosión en Spegazzini sacudió a todos

La explosión fue brutal y se sintió hasta en capital federal / web

15 de Noviembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Un incendio (con varias explosiones, una de ellas digna de un ataque aéreo y el impacto de una bomba) se desató anoche en el sector industrial de Carlos Spegazzini, a escasos metros de la autopista Ezeiza-Cañuelas. En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía bonaerense, personal de Defensa Civil y emergencias médicas. Hasta el momento, al margen de los daños materiales que provocó, se desconocen los alcances referidos a potenciales víctimas o heridos. Cifras extraoficiales dicen que hubo al menos 20 personas con lesiones de distinta consideración. Las pérdidas son millonarias.

La onda expansiva fue tan intensa, que provocó roturas de vidrios en viviendas ubicadas a varios kilómetros del foco.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro comenzó luego de una siniestro dentro de una fábrica, aparentemente de agroquímicos, lo que obligó a que numerosos trabajadores se evacuaran del predio, mientras las llamas avanzaban sin control.

Los vecinos relataron que, tras una primera explosión muy fuerte, alrededor de las 21.30 continuaron escuchándose otras detonaciones menos intensas provenientes del mismo sector.

La situación generó un alto nivel de tensión en la zona. A medida que los equipos de emergencia llegaban, se montó un amplio operativo que incluyó cortes de calles, desvíos de tránsito y un perímetro de seguridad cada vez más grande.

Familias enteras salieron de sus casas sin saber con certeza qué había ocurrido ni si era seguro permanecer cerca. Algunos residentes describieron escenas de “caos e incertidumbre”, mientras patrulleros y ambulancias seguían arribando al zona de desastre.

Además, las autoridades evalúan el posible riesgo ambiental derivado de la explosión.

En el complejo industrial funcionan varias empresas que manipulan químicos y materiales inflamables, lo que generó preocupación por una eventual liberación de sustancias tóxicas.

Técnicos especializados analizaban el aire en las inmediaciones y no descartaban la posibilidad de que el incendio afectara depósitos con productos peligrosos, lo que podría agravar aún más la situación.

Bomberos de distintos cuarteles continuaban llegando al área al cierre de esta edición y, como medida preventiva, la Policía interrumpió el tránsito en la autopista.

 

 

