El Brasileirao se pone al día con dos partidos de alta importancia

Desde las 18.30 Flamengo visita a Spotr Recife. Mientras que a las 21.00 Santos recibe a Palmeiras. Son dos partidos importantes de cara a la definición del título, ya que el Fla y el Verde comparten la cima del campeonato con 68 unidades.

Por su parte, el equipo de Neymar también necesita sumar para escapar de la zona de descenso, ya que se encuentra ubicado en la posición 17 con 32 punto, y a 3 de Vitoria.