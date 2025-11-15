Se cierra la llave de los 32avos de final del Mundial Sub 17

Mientras varios países sellaron su pase a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, otras selecciones intentarán hoy obtener ese boleto.

De esta forma, desde las 9.30 con dos partidos en simultáneo juegan: Corea del Sur-Inglaterra y Senegal-Uganda. A las 10 Italia-República Checa. 10.30 Japón-Sudafrica y Alemania-Burkina Faso. Por su parte 12.15 Venezuela-Corea del Norte. Mientras que 12.45 Austria-Tunez y Croacia-Uzbekistán.