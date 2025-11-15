Eliminatorias UEFA: partidos trascendentales en busca de la clasificación

15 de Noviembre de 2025 | 03:29 Edición impresa

La quinta fecha de las Eliminatorias UEFA que se puso en juego ayer, seguirá su actividad hoy con varios partidos trascendentales.

En este sentido: 11.00 Kazajstán-Bélgica; 14.00 Liechtenstein-Gales, a la vez, Chipre-Austria, Turquía-Bulgaria, Georgia-España; en simultáneo desde las 16.45 Suiza-Suecia, Bosnia-Rumania, Grecia-Escocia, Eslovenia-Kosovo y Dinamarca-Bielorrusia.