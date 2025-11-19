Tévez volverá a su casa, pero esta vez podría ser el verdugo

Carlos Tevez vivirá un partido especial el próximo domingo ya que regresará a La Bombonera, pero esta vez como rival. Será la segunda vez que Carlitos enfrentará a Boca como entrenador, ya que la anterior vez fue con Rosario Central en 2022.

Tevez es considerado uno de los últimos grandes ídolos del Xeneize, donde tuvo su estreno en primera división y con el que consiguió diez títulos: la Copa Libertadores 2003, la Intercontinental 2003, el Apertura 2003, la Copa Sudamericana 2004, el campeonato de 2015, la Copa Argentina 2015, la Liga Profesional 2016/17, la Supercopa 2019, la Liga Profesional 2019/20 y la Copa Maradona 2020-21.

Sin embargo, esta vez, Carlitos vendrá como entrenador de Talleres, club al cuál ayudó a mantener la categoría y al que metió en los playoffs por un buen andar en las últimas fechas.

Sin dudas, será un partido especial para Tevez, ya que será ovacionado por los hinchas de Boca y además seguramente recibirá un plaqueta por parte del club.

La única vez que enfrentó al Xeneize como entrenador fue en el banco de Rosario Central, el 17 de agosto de 2022 por la Liga Profesional. El encuentro terminó 0-0, donde Pol Fernández erró un penal para el conjunto local.

¿Y SU RELACIÓN CON RIQUELME?

Más allá de que fueron compañeros en el Xeneize y también en la Selección Argentina, Carlos Tevez y Juan Román Riquelme no tienen relación. Y si bien hubo algunos cortocircuitos en los últimos años, ambos se tienen respeto.

Riquelme fue crítico del andar de Boca en la era Angelici, por lo que Tevez le contestó en algunas oportunidades. Después, a inicios de 2020, Boca los volvió a juntar en roles distintos: Román como vicepresidente y Carlitos, como emblema del equipo. Boca logró ganar un recordado campeonato de la mano de Miguel Russo y si bien, ambos limaron asperezas, con el tiempo las diferencias crecieron. A mediados de 2021, Tevez decidió retirarse del fútbol, en medio de una Copa Libertadores. Si bien manifestó motivos personales, no estuvo de acuerdo con el rumbo del club.