Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |UNA RELACIÓN CONFLICTIVA

Crisis con EE UU: John Lennon “inspira” a Maduro

Mientras Trump despliega portaaviones en el Caribe y se endurece con Venezuela, el líder chavista tarareó la emblemática canción “Imagine”, un himno de paz, en un acto

Crisis con EE UU: John Lennon “inspira” a Maduro

El mandatario venezolano Nicolás Maduro, en un acto en Caracas / AFP

19 de Noviembre de 2025 | 02:28
Edición impresa

Nicolás Maduro tararea “Imagine” de John Lennon. “Es una inspiración, un himno”, dice el presidente de Venezuela, que clama por “peace” en medio de la incertidumbre de un ataque militar estadounidense o la posibilidad de negociar con Donald Trump.

Washington movió al Caribe el portaaviones más grande del mundo para unirse a una operación que, asegura, busca combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es su cabeza y apropiarse de sus reservas de petróleo. Trump ha dicho que el gobernante izquierdista tiene los días contados, aunque no hay un discurso oficial de cambio de régimen. “En algún momento, hablaré con él”, dijo Trump el lunes. “’Face to face’, cara a cara”, respondió Maduro.

PRESIÓN

El secretario de Estado de Trump adelantó el domingo que su gobierno preveía declarar como organización terrorista al llamado Cartel de los Soles, una supuesta banda del narcotráfico encabezada por Maduro. Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar.

Estados Unidos tiene el portaaviones Gerald Ford junto a su flotilla, además de otros seis buques de guerra, aviones caza y miles de tropas en el Caribe y el Pacífico. Ya mató a 83 personas en una veintena de bombardeos contra supuestas narcolanchas provenientes de Venezuela y Colombia.

La escalada se moderó con el primer anuncio de Trump sobre una negociación, aunque aclaró que la opción militar se mantiene sobre la mesa. “No descarto nada”, dijo. “Trump es escéptico de autorizar una operación militar”, explica el analista político Mariano de Alba, que estima que el anuncio del secretario Marco Rubio es un “mecanismo de presión adicional para tratar de que eso convenza al régimen de Maduro a abandonar el poder”.

ESTRATEGIA NORCOREANA

Francisco González, experto en integración regional, considera que Trump aplica contra Venezuela la misma estrategia que usó durante la crisis nuclear con Corea del Norte en 2017 durante su primer mandato. “Busca presionar hasta el borde y después negociar sobre la base de ese borde”, explica González, que se refiere a una “dualidad narrativa” entre un sector más pragmático y otro “guerrerista” en el que se ubica al secretario Rubio. Comulga con esa última ala la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, que acusa a Maduro de robarse las elecciones de julio de 2024. Washington tampoco reconoció esa victoria.

LE PUEDE INTERESAR

Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

Un general en retiro que llegó a ocupar altos cargos en la Fuerza Armada venezolana dice bajo reserva que la negociación que esgrime Trump busca únicamente establecer los términos de salida de Maduro. “Si se va a ir del gobierno y ponerse a la orden de las autoridades, o si se va de Venezuela para solicitar asilo en otro país”, señala bajo condición de anonimato. Otros analistas coinciden en que Trump puede optar por concesiones petroleras a cambio de no tocar a Maduro.

ESPERAR Y VER

De Alba señala que para que Maduro considere dejar el poder tiene “que haber un sector de su propio régimen que le diga que no hay otra alternativa”. Y en caso de una negociación abierta, añade, “no va a plantear su salida como una opción”. A lo sumo, “una transición interna en el chavismo o la eventual celebración de un nuevo proceso electoral”.

Maduro llamó al alistamiento militar y ordena con frecuencia ejercicios militares cargados de jerga ideológica. Y aunque Venezuela tiene claro que carece de la capacidad para enfrentar a Estados Unidos, una opción para Maduro es esperar, dice un analista de conflictos bajo reserva. “Ver hasta dónde puede llegar la administración Trump, a qué se atreve”, explica. “Si (los eventuales bombardeos) son contra instituciones o infraestructura del Estado o solo contra una pista clandestina”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Central, con algunos regresos y una baja clave

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Últimas noticias de El Mundo

Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

El ultraderechista Kast, favorito para el balotaje

Ecuador: Noboa cambió la mitad de su gabinete
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla