Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

Llegarían a casi un billón de dólares en áreas como la tecnología y inteligencia artificial. Sólido respaldo de Trump al príncipe heredero
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, anunció ayer que su país se comprometerá a aumentar la inversión en Estados Unidos en hasta casi 1 billón de dólares en áreas como la tecnología y la inteligencia artificial (IA).
“Vamos a anunciar el aumento de los 600 mil millones (ya comprometidos con EE UU) a casi 1 billón de dólares para inversión, inversión real y oportunidad real en muchas áreas, entre ellas en tecnología, en IA”, adelantó Bin Salmán durante una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval.
Al comienzo del encuentro, un sonriente Trump ya había agradecido al príncipe heredero saudí el compromiso de inversión multimillonario anunciado durante la visita del mandatario a Riad en mayo pasado.
“Como es mi amigo, quizá lo convierta en un billón, pero tengo que convencerlo”, bromeó con un gesto hacia el líder árabe.
“Creo en el futuro de los Estados Unidos”, dijo por su parte Bin Salmán, recibido en la Casa Blanca con los máximos honores reservados a las visitas de Estado.
Trump insistió en la cercanía con Arabia Saudí e incluso defendió al príncipe heredero frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi.
“Deben entender que este es un gran aliado, simplemente por el hecho de que estén haciendo esto ahora. No sabía que estaba impulsando la propuesta del billón (en las inversiones saudíes a EE UU), él no me lo adelantó”, afirmó el republicano.
La visita del príncipe heredero saudí a Washington, la primera en más de siete años, se produce después del viaje de Trump a la capital del país árabe en mayo, donde se anunciaron inversiones saudíes en Estados Unidos por valor de 600 mil millones de dólares.
Trump recibió al príncipe heredero como si se tratase de un jefe de Estado, ya que considera al reino arábigo clave para la paz regional tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
El presidente estadounidense presionó al príncipe para que normalice las relaciones con Israel en el marco de Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump en su primer mandato.
Bin Salmán aseguró que trabaja para poder hacerlo “lo antes posible”, pero insistió en garantizar primero una “vía clara hacia la solución de dos Estados” como salida al conflicto entre Israel y los palestinos.
Asimismo, Bin Salmán expresó su deseo de que Washington autorice la venta a su país de los F-35, los aviones de combate furtivos más avanzados del Mundo, fabricados exclusivamente por Estados Unidos y cuya transferencia Trump ya ha adelantado que respaldará.
