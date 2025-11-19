El ultraderechista Kast, favorito para el balotaje

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
El resultado de las elecciones generales en Chile no ha sorprendido a nadie. Como anticipaban los sondeos, la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentarán en una segunda vuelta electoral.
Para ese balotaje del 14 de diciembre, el líder del Partido Republicano está mejor posicionado después de que los distintos sectores de la derecha se llevaran juntos más del 50% de los votos dejando en aprietos a la izquierda en el poder.
Jara, de 51 años, y Kast, de 59, obtuvieron, respectivamente, 26,85% y 23,92% de los votos en los comicios generales del domingo.
Pese a que la comunista lideró las preferencias, fue la candidata de izquierda que menos votos obtuvo desde la restauración de la democracia en 1990. La alianza progresista que encabeza también cosechó el peor resultado en la votación para renovar el Congreso.
“Jara marcó menos que la aprobación del propio gobierno, que gira en torno al 30%. Entonces hay gente que aprueba el gobierno y que no votó por ella”, dijo el analista político Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile. “Está muy cuesta arriba para la izquierda”.
Juntos, Jara y Kast suman poco más del 50% de los sufragios, por lo que para la segunda vuelta enfrentan el desafío de conquistar a la otra mitad de un electorado desgastado y fragmentado en un contexto de creciente preocupación por la delincuencia y la inmigración irregular.
El líder del Partido Republicano se ha visto fortalecido con el apoyo explícito que los otros representantes de la derecha le expresaron de cara al balotaje: Evelyn Matthei (12,46%), la carta de la derecha tradicional, y Johannes Kaiser (13,94%), el libertario que sacudió la campaña con su disruptivo discurso.
El respaldo de ambos al candidato ultraderechista lo sitúa con cerca de 51% de votos perfilándolo como el favorito para ser el próximo gobernante de Chile. “El domingo se dirimió la lucha entre las derechas, fue la primaria de la derecha y ha ganado una facción del hiperconservadurismo”, dijo Aranda.
