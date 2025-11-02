Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos

Si se busca el término “fobia” en uno de los principales motores de búsqueda, el resultado exhibe: “Trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso, irrasional, persistente”. Si se le pregunta a qué, responde: “A un objeto, animal, situación o actividad que represente poco o ningún peligro real”.

La Inteligencia Artificial -quizás la más conocida- las discrimina en Específicas, Social y Agorafobia. Asimismo, asegura que puede provocar desde síntomas físicos, como palptaciones, sudor, respiración entre cortada, a conductas de evitación.

Pero, este conjunto de oraciones no explican -ni describen- con totalidad lo que sufren las personas fóbicas.

Tras un relevamiento que realizó EL DIA, diferentes personas confesaron algunos de sus miedos irracionales. Así, los testimonios recopilados sobre fobias van de rechazo al papel de diario como a barcos abandonados; de payasos a botones; de texturas a partes del cuerpo.

Pero, ¿cuál es la diferencia con el miedo? ¿Cómo se construyen en las personas? ¿Es un padecimiento, una dolencia? ¿Hay solución? ¿Cómo puede ser convivir en el día a día con una fobia?

LA OPINIÓN DE UN PSICÓLOGO

Facundo Martínez Conte, psicólogo, explicó a EL DIA: “La fobia suele entenderse, desde el sentido común, como un miedo a algo puntual (a veces irracional). Pero, desde el psicoanálisis no se trata solo de un miedo: es una respuesta ante una angustia. Es una forma de solucionar algo que el sujeto no puede responder ni simbolizar”.

Según el especialista, la fobia representa aquellos modos que “encuentra cada persona, con sus herramientas o recursos, para arreglárselas con lo que no puede decir”. Así, “los seres humanos simbolizamos para calmar lo que nos desborda. Cuando eso falla, aparece la angustia”.

Asimismo, la diferencia con el miedo, es que este se dirige a algo externo que amenaza mientras que la fobia toma algo interno y lo proyecta. En palabras de Martínez Conte, “sería una angustia disfrazada de miedo”.

“En la fobia en particular, la angustia, se puede localizar en un objeto: un animal, una situación, algo concreto a lo que se le tiene miedo o asco por ejemplo. Ubicar ese miedo permite organizar algo que sin ese orden, seria insoportable”, detalló Martínez Conte.