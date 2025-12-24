Los alcances del asueto y el feriado

24 de Diciembre de 2025 | 02:23 Edición impresa

Por el asueto de hoy por Nochebuena y el feriado nacional de Navidad, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará hoy ni mañana. Se instó a los vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas en ambas jornadas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107

» Centro de atención municipal

El CAM estará cerrado hoy y mañana. Se realizarán los controles controles usuales y se recibirán denuncias al 147.

» Esparcimiento

La República de los Niños estará cerrada en ambas jornadas.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido se implementará hoy. Mañana no estará activo.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense La Plata trabajará de 8 a 13 hoy y permanecerá cerrado mañana

» Transporte

Los micros de corta distancia (urbanos e interubanos) funcionarán hoy con esquema de sábado. Mañana lo harán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El Cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00 ambas jornadas

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta hoy en su horario de 9 a 16. El jueves estará cerrado. Reabrirá en su horario habitual el próximo viernes.