Gimnasia: la lista de Toto Pueblo, la primera en oficializarse para las elecciones

La contienda electoral en Gimnasia ya está en su momento de definición. Este viernes se realizó la primera presentación formal de una lista completa que competirá en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre. Se trata del espacio encabezado por Edgardo “Toto Pueblo” Medina, quien confirmó a través de sus redes que la nómina ya quedó “sellada” y presentada ante la institución.

Medina será el candidato a presidente, acompañado por una estructura dirigencial que completa la fórmula con Javier Novarini, vicepresidente 1º; Luis Ignacio Rey, vicepresidente 2º; Marcelo Gabriel San Pablo, vicepresidente 3º.

La lista fue ingresada pese a que la sede social del club estuvo cerrada en los últimos días. Sin embargo, tal como prevé el estatuto, la institución habilitó una guardia especial para la recepción de listas, ya que la presentación puede realizarse hasta cinco días antes del acto eleccionario.