Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

Gimnasia: la lista de Toto Pueblo, la primera en oficializarse para las elecciones

Gimnasia: la lista de Toto Pueblo, la primera en oficializarse para las elecciones
21 de Noviembre de 2025 | 18:44

Escuchar esta nota

La contienda electoral en Gimnasia ya está en su momento de definición. Este viernes se realizó la primera presentación formal de una lista completa que competirá en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre. Se trata del espacio encabezado por Edgardo “Toto Pueblo” Medina, quien confirmó a través de sus redes que la nómina ya quedó “sellada” y presentada ante la institución.

Medina será el candidato a presidente, acompañado por una estructura dirigencial que completa la fórmula con Javier Novarini, vicepresidente 1º; Luis Ignacio Rey, vicepresidente 2º; Marcelo Gabriel San Pablo, vicepresidente 3º.

La lista fue ingresada pese a que la sede social del club estuvo cerrada en los últimos días. Sin embargo, tal como prevé el estatuto, la institución habilitó una guardia especial para la recepción de listas, ya que la presentación puede realizarse hasta cinco días antes del acto eleccionario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central

En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti

Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Últimas noticias de Deportes

"El ídolo popular Sir pecho frío": Toviggino no para y otra vez descargó su furia contra Verón

Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella

¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central

El presidente de Banfield cruzó a Estudiantes por el título a Central: "No hubo planteos, ni pedidos de palabras"

Espectáculos
Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud
“Crueldad pornográfica”: el descargo de Julieta Díaz
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
¡Bingo! Roberto García Moritán se metió en el drama que está atravesando Benjamín Vicuña
Tremenda gala en MasterChef Celebrity: Maxi López se emocionó hasta las lágrimas
Policiales
Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa
Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida
Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
Política y Economía
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Luck Ra, La Joaqui y más artistas harán vibrar la Fiesta de Disfraces en San Nicolás
Tandil: alta expectativa turística y reservas casi completas para el fin de semana largo
La Ciudad
En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
21/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Tapados de Música en Plaza Moreno, reclamos por Central y los playoffs
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla