Fotomultas: el exministro bonaerense Jorge D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos

20 de Noviembre de 2025 | 20:20

La Justicia federal dictó el procesamiento y un embargo millonario contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, en el marco de la causa por el polémico esquema de fotomultas y maniobras vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). 

El juez federal Adrián González Charvay determinó que el exfuncionario, que ya había renunciado a su cargo, debe responder por lavado de activos. Además, se le impuso el secuestro de sus bienes por un monto de $350.000.000

La medida también alcanzó a Facundo Asencio, el exdirector de Fiscalización y Control en la cartera de Transporte. En este caso, su patrimonio fue bloqueado por un embargo cercano a los $300 millones, según fuentes judiciales vinculadas al expediente.

En la resolución, el juez destaca el uso de una “estructura criminal” presuntamente diseñada para borrar multas de tránsito a cambio de pagos, y para canalizar fondos hacia bienes personales. 

El ex ministro había renunciado a su puesto a fines de 2024, mientras crecía el escándalo político y judicial. Interviene en la causa el Juzgado Federal de Campana, encargado de investigar las posibles irregularidades en la gestión del sistema de multas y la VTV.

Más allá de las responsabilidades que podrían caberle a D’onofrio, los reflectores apuntan también a otros funcionarios, como Claudia Pombo, mano derecha del exministro y presidenta del Concejo Deliberante de Pilar hasta que estalló el escándalo.

Bajo la mira de la Justicia también aparece Roxana Pombo, hermana de Claudia, también concejal de Unión por la Patria y que el 8 de mayo de 2024 había sido designada por D’Onofrio como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial.

Facundo Asencio, yerno de Claudia Pombo y nombrado en agosto de 2022 como Director de Fiscalización y Control en la cartera de Transporte, era otro de los ya apuntados por la Justicia.

D’Onofrio está siendo investigando por una serie de maniobras con el sistema de multas que permitía una recaudación paralela. Al momento de imputarlo, el fiscal dijo que había un grupo de funcionarios que “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como gestores a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado”.

El caso, cabe recordar, tiene correlato en diferentes expedientes. En uno de ellos el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.

