¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
La cámara de Senadores bonaerense convocó a una sesión para el miércoles próximo, unas horas después de que lo haga la de Diputados, lo que podría ser un indicio de que llegaron a buen puerto que las arduas negociaciones en torno al proyecto para autorizar la posibilidad de tomar deuda por algo más de 3 mil millones de dólares que pide el gobernador Axel Kicillof.
De realizarse, la sesión podría activarse apenas 24 horas después de la convocada por diputados para el martes 25. Es un juego al filo de calendario: si el proyecto no se aprueba la semana entrante, solo quedaría una ventaba de cinco días antes de que el tratamiento se vuelva inviable porque la agenda quedará copada por las sesiones del recambio parlamentario.
Fuentes del oficialismo confirmaron que hay conversaciones firmes no solo con los bloques opositores sino también al interior del peronismo, para destrabar las diferencias que existen entre el kicillofismo por un lado, y La Cámpora, el Massimo y legisladores ligados a Martín Insaurralde por el otro.
El objetivo, de todos modos, es ambicioso: la autorización de endeudamiento-es por el equivalente a 3035 millones de dólares- forma parte de un paquete de leyes económicas que incluye el presupuesto 2026 y la ley de impuestos, de los cuales solo estos dos últimos tienen dictamen favorable de comisión para tratarse en Diputados. Si no se concreta en ese plazo, el tratamiento quedaría para la nueva composición de la legislatura surgida de la elección del 7 de septiembre pasado, en sesiones extraordinarias o después.
Ese paso, que se dio esta semana, había además despertado suspicacias en el Ejecutivo y el sector kicillofista en los bloques legislativos: el año pasado también se avanzó con un acuerdo para el Presupuesto y la Ley Impositiva pero la falta de ok para el endeudamiento terminó por hacer caer el paquete completo, por lo que este año se funcionó en base a una prórroga. Aquel fracaso fue adjudicado por el gobierno prvincial a la oposcion, pero también a resistencias de La Campora y el massismo.
Kicillof sigue creyendo lo mismo que el año pasado: solo considera esencial el endeudamiento, aunque cree que los dos otros proyectos son importantes. Por eso, otra vez la llave para que todo se destrabe pasará por el OK a esa iniciativa, que sería un primer paso para asegurar el financiamiento de la Provincia en medio de la relación cuasi rota con Nación.
