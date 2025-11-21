Una conductora fue detenida por circular con una patente adulterada sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.

Fuentes oficiales informaron que inspectores de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense llevaban a cabo un recorrido preventivo cuando detectaron a un Volkswagen UP gris sobre el kilómetro 21,5 con la matrícula apócrifa.

Los agentes activaron el protocolo de emergencia e interceptaron al vehículo para constatar la identidad de la automovilista, al tiempo que luego se labró el acta pertinente

Manejar con patentes truchas constituye una grave infracción de tránsito al igual que utilizar el celular, ir por la banquina o no viajar con el cinturón de seguridad.