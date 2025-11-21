En vivo + fotos | La Plata sigue de fiesta: otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
Una conductora fue detenida por circular con una patente adulterada sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.
Fuentes oficiales informaron que inspectores de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense llevaban a cabo un recorrido preventivo cuando detectaron a un Volkswagen UP gris sobre el kilómetro 21,5 con la matrícula apócrifa.
Los agentes activaron el protocolo de emergencia e interceptaron al vehículo para constatar la identidad de la automovilista, al tiempo que luego se labró el acta pertinente
Manejar con patentes truchas constituye una grave infracción de tránsito al igual que utilizar el celular, ir por la banquina o no viajar con el cinturón de seguridad.
Si ocultás la patente, ponés en riesgo a todos 🚘🚫— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) November 21, 2025
Nuestros agentes interceptaron un vehículo que circulaba en plena Autopista Bs. As. - La Plata con la identificación adulterada, una falta grave que no dejamos pasar. pic.twitter.com/8qdWhoLn4t
