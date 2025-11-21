Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad

En la Autopista Buenos Aires La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti

En la Autopista Buenos Aires La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti

21 de Noviembre de 2025 | 15:39
21 de Noviembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

Una conductora fue detenida por circular con una patente adulterada sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.

Fuentes oficiales informaron que inspectores de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense llevaban a cabo un recorrido preventivo cuando detectaron a un Volkswagen UP gris sobre el kilómetro 21,5 con la matrícula apócrifa.

Los agentes activaron el protocolo de emergencia e interceptaron al vehículo para constatar la identidad de la automovilista, al tiempo que luego se labró el acta pertinente

Manejar con patentes truchas constituye una grave infracción de tránsito al igual que utilizar el celular, ir por la banquina o no viajar con el cinturón de seguridad.

