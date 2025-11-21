Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

La Ciudad

Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
21 de Noviembre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) atravesaba horas de un profundo sentimiento de congoja tras confirmarse el deceso, a sus 83 años, del Profesor Extraordinario Honorario y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Scuriatti. La noticia marca un momento de duelo y remembranza para toda la comunidad académica platense.

La trayectoria de Scuriatti, que se extendió por más de cinco décadas, constituye un capítulo fundamental en la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde su ingreso en 1971 como ayudante diplomado, escaló todos los peldaños de la carrera universitaria: fue profesor adjunto, titular, vicedecano, hasta alcanzar el máximo cargo de Decano.

Su compromiso con la excelencia y la formación profesional fue formalmente reconocido en 2019, cuando la institución le confirió la distinción de Profesor Extraordinario en la categoría Honorario, un testimonio de su incalculable aporte a la enseñanza y al desarrollo institucional.

La Facultad remarcó que la impronta de Scuriatti, tanto en lo académico como en su rol directivo,  dejó una marca indeleble en el espíritu de la Casa de Estudios. Su labor fue crucial en la formación de incontables generaciones de profesionales, forjando el camino de la disciplina en la región.

Las muestras de afecto y respeto no tardaron en llegar

En este momento de dolor, las autoridades y miembros de la comunidad expresan sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, excolegas y allegados, en un sentido adiós a quien fue un maestro y guía.

El presidente de la UNLP, Martín López Armengol, sintetizó el sentir general con un breve pero potente mensaje público: "Gracias por todo, Luis". Esta concisa despedida resonó inmediatamente, generando una oleada de adhesiones que dan cuenta del profundo cariño y consideración que Scuriatti cosechó a lo largo de su vida.

